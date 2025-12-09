La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presentación de la programación navideña de Cieza. C. C.

El encendido y el concierto de Gisela, las citas de las fiestas en Cieza

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:05

La Navidad comenzará oficialmente en Cieza el próximo 12 de diciembre con el tradicional encendido de luces en la esquina del Convento, un acto que marcará el inicio de más de tres semanas de intensa actividad musical y festiva. La inauguración tendrá lugar a las 18.30 horas y contará con las actuaciones del coro del Conservatorio Maestro Gómez Villa, el coro Grupo Rociero del Segura y el coro del Centro de Mayores del IMAS, creando una tarde cargada de ambiente navideño.

Uno de los platos fuertes llegará el 30 de diciembre en la plaza de España, donde la cantante Gisela ofrecerá su espectáculo 'Gisela-Disney', que se ha convertido en referencia en estas fechas y que reunirá a público de todas las edades para disfrutar de las canciones más emblemáticas del universo Disney.

Desde el encendido de luces hasta la llegada de los Reyes Magos, la ciudad contará con una completa agenda de eventos: pasacalles, conciertos, galas de danza, mercadillos, belenes vivientes, espectáculos infantiles, talleres para jóvenes y actividades solidarias.

