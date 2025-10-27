La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los alumnos, frente a la mina Sultana, en Llano del Beal. CEDIDA

Eligen los cargos de las fiestas del Escudo de Cieza del próximo año

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:46

Comenta

El Teatro Capitol de Cieza acogió la gala de elección de los cargos de las Fiestas del Escudo 'La Invasión' 2026, un acto que reunió a representantes de las distintas kábilas y mesnadas, así como a numerosos festeros y vecinos. Juan Ríos García, de la Kábila Galzules, encarnará al Rey Abu-l-Hassan, y Juan Salmerón Ramírez, de la Mesnada Maestre Pedro Fernández asumirá el rol de Comendador. El título de Embajador Cristiano 2026 recayó en el periodista de la 7 Antonio Liza, mientras que el de Embajador Moro será desempeñado por Salvador Yepes López, de las fiestas de Moros y Cristianos de Molina de Segura.

El General de las Tropas 2026 es Reinaldo Navarro de Paco, perteneciente también a la Kábila Galzules. El papel de Muda lo desempeñará la periodista Nuria Cuenca Garnero, mientras que Antonio Salmerón Ramírez encarnará al Cura. Román Ortiz Juliá, de la Kábila Nazaries de Siyasa, fue elegido Festero Infantil, y Jesús Guillamón Martínez, de Al Fakies, representará al Festero 2026. Por último, Antonio Vallelado Ayuste será el pregonero de las fiestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido tras asesinar presuntamente a su novia de 19 años en Librilla asfixiándola
  2. 2 Hallan en El Albujón el cadáver del anciano desaparecido en Torre Pacheco
  3. 3 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: «Era un trozo de pan»
  4. 4 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  5. 5 Estas son las oposiciones más fáciles de España, según una academia: «Plazas masivas por todo el país»
  6. 6 Una puerta abierta para Fran Fernández en el Real Murcia
  7. 7 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  8. 8 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  9. 9 Librilla llora a Ainhoa, la joven asesinada por su pareja: Â«Era un trozo de panÂ»
  10. 10 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Eligen los cargos de las fiestas del Escudo de Cieza del próximo año

Eligen los cargos de las fiestas del Escudo de Cieza del próximo año