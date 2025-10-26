La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los festeros del Escudo durante el acto de presentación de cargos. C. C.

Eligen los cargos de las fiestas del Escudo de Cieza del próximo año

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:40

Comenta

El Teatro Capitol de Cieza acogió la gala de elección de los cargos de las Fiestas del Escudo 'La Invasión' 2026, un acto que reunió a representantes de las distintas kábilas y mesnadas, así como a numerosos festeros y vecinos. Juan Ríos García, de la Kábila Galzules, encarnará al Rey Abu-l-Hassan, y Juan Salmerón Ramírez, de la Mesnada Maestre Pedro Fernández asumirá el rol de Comendador. El título de Embajador Cristiano 2026 recayó en el periodista de la 7 Antonio Liza, mientras que el de Embajador Moro será desempeñado por Salvador Yepes López, de las fiestas de Moros y Cristianos de Molina de Segura.

El General de las Tropas 2026 es Reinaldo Navarro de Paco, perteneciente también a la Kábila Galzules. El papel de Muda lo desempeñará la periodista Nuria Cuenca Garnero, mientras que Antonio Salmerón Ramírez encarnará al Cura. Román Ortiz Juliá, de la Kábila Nazaries de Siyasa, fue elegido Festero Infantil, y Jesús Guillamón Martínez, de Al Fakies, representará al Festero 2026. Por último, Antonio Vallelado Ayuste será el pregonero de las fiestas.

