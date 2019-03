Los ecologistas denuncian otro pico de contaminación en Cieza por quemas antiheladas Imagen que presentaba el pasado jueves el municipio, con una gran nube de humo. / ecologistas en acción El colectivo arremete contra los agricultores, y estos sostienen que fue un episodio «insignificante» ANTONIO GÓMEZ CIEZA. Sábado, 23 marzo 2019, 01:17

Ecologistas en Acción denuncia que el pasado jueves volvió a producirse un nuevo episodio de contaminación atmosférica «provocado por la quema incontrolada de paja y parafina en algunas explotaciones agrícolas en la Vega Alta». La organización explica que «se trata de un episodio que afectó principalmente a Cieza, que se vio afectada por el humo generado durante varias horas y que se podía respirar incluso desde el interior de algunas viviendas».

La quema de paja y parafina es una medida empleada por algunos productores ante la bajada de temperaturas, con la que tratan de contrarrestar el frío que puede provocar daños en algunos cultivos de variedades tempranas y extratempranas. «Es una técnica que, sin embargo, además de tener una dudosa efectividad, genera importantes problemas de contaminación derivados de la quema masiva de diversos combustibles, entre ellos hidrocarburos», sostienen los ecologistas.

La organización ecologista denunció que «se está incumpliendo una reciente resolución emitida conjuntamente por las direcciones generales de Medio Ambiente y Mar Menor, Salud Pública, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, y en la que se advierte de que se trata de una práctica prohibida debido al impacto sobre la calidad del aire en los núcleos de población cercanos a las fincas en las que se realizan estas quemas».

El concejal pide aclarar «si la Administración local es la que tiene que actuar en este asunto»

Critican, asimismo, que se están incumpliendo las recomendaciones de la Dirección General de Salud Pública, que señalan la necesidad de prohibir estas prácticas por su elevado impacto en la calidad del aire que respiran las poblaciones cercanas.

Desde el sector agrícola, Antonio Moreno, de UPA, calificó esta nueva denuncia de «total y absolutamente irresponsable». Aclara que «el pasado jueves se produjo un conato de quemas en las zonas más profundas del valle ciezano por riesgo de helada, pero fue algo prácticamente insignificante para que, una vez más, se haya puesto de manifiesto una auténtica manía persecutoria contra los agricultores, que son los únicos que protegen el medio ambiente en Cieza», explicó. El representante de UPA desmintió que la parafina sea un hidrocarburo. «No desprende humo y está legalizada en toda Europa», dijo.

Dudas sobre las competencias

El Ayuntamiento duda sobre si tiene competencias de actuación a tenor de la última resolución autonómica. Fuentes de la Concejalía de Medio Ambiente señalaron que, «según la última resolución autonómica sobre la prohibición de quemas del pasado 21 de marzo, y atendiendo a lo estipulado por las Bases de Régimen Local, que reduce la intervención municipal al ámbito urbano, es preciso aclarar si la Administración local posee competencias para actuar en tanto en cuanto las quemas se producen en el exterior».

Desde UPA aseguran que «la parafina no desprende humo y está legalizada en Europa»

Por este motivo, el Ayuntamiento anunció que va a solicitar a la Federación de Municipios de la Región, con carácter de urgencia, «que aclare las dudas surgidas ante la publicación de dicha resolución. Mientras no se produzca dicha aclaración, y para cualquier cuestión que afecte al ámbito no urbano o que implique el empleo de sustancias no consideradas residuos domésticos, se informa que los interesados deberán ponerse en contacto con cualquiera de las direcciones generales firmantes», explica el Consistorio.

«Garantizaremos, en cualquier caso, el cumplimiento de la resolución en el ámbito de las competencias propias establecidas en la normativa básica y sectorial, y también en el caso de que se usen o se empleen para un fin no autorizado sustancias que tengan la condición de residuo de carácter doméstico», apunta el gobierno local.