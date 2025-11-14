Detienen en Cieza a un delincuente que llevaba más de un año fugado de la justicia El individuo, con un abultado historial delictivo por robos en viviendas, intentó darse a la fuga campo a través tras ser localizado en una finca

La Guardia Civil de la Región de Murcia logró localizar y detener en Cieza a un experimentado delincuente sobre el que pendía una orden de detención e ingreso en prisión, dictada por un juzgado de Murcia, por varios delitos de robo en vivienda. El sospechoso, llevaba más de un año fugado de la justicia y en paradero desconocido.

Investigadores de la Benemérita sabían que cambiaba frecuentemente de ubicación y que se había alojado en varios domicilios de conocidos y familiares. Para no ser descubierto, además, se movía con discreción. Los indicios obtenidos durante la denominada operación 'Litri' permitieron centrar su búsqueda en el municipio de Cieza, donde se sospechaba que podía haberse refugiado en una casa de campo, ubicada en una finca familiar.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que otorgó el correspondiente mandamiento de entrada y registro. Un amplio dispositivo policial, formado por unidades de seguridad ciudadana, de investigación y del equipo de drones, llevó a cabo el registro del lugar. El sospechoso, lejos de colaborar, huyó de la vivienda a la carrera, atravesando campos de cultivo cuya vegetación le ofrecía, además, cobertura para no ser localizado.

Los pilotos del equipo de drones de la Guardia Civil, que seguían de forma aérea su fuga, dirigieron los movimientos de los agentes que lo perseguían a pie, y finalmente consiguieron interceptarlo. La intervención finalizó con su detención y su puesta a disposición judicial.