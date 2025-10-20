La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los agentes de la Benemérita con el detenido. GC

Detenido por el robo de una cocina industrial en un restaurante de Cieza

En las imágenes de las cámaras de seguridad se vio cómo dos personas la cogieron y la subieron a un furgón

LA VERDAD

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:24

Comenta

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló una investigación en Cieza para esclarecer la sustracción de una cocina industrial, valorada en más de 2.066 euros, que culminó con la detención de una persona por delito de hurto.

La investigación se inició cuando los propietarios de un establecimiento de hostelería, de reciente ubicación en el nuevo centro comercial de Cieza, denunciaron ante la Guardia Civil la sustracción de una cocina industrial, valorada en más de 2.600 euros.

El robo se produjo cuando el electrodoméstico, de grandes dimensiones, se encontraba en la puerta de acceso al restaurante a expensas de ser instalado en el local.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron imágenes de las cámaras de video vigilancia del centro comercial. En una de las grabaciones, los guardias civiles observaron la presencia de una furgoneta estacionada en la zona trasera, destinada a la carga y descarga de los establecimientos de hostelería.

Del vehículo bajaron dos personas, se dirigieron al lugar donde se encontraba la cocina, la cogieron y la subieron al furgón. Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado, localizado y detenido a uno de los sospechosos, si bien la investigación continúa abierta hasta el total esclarecimiento de los hechos.

Te puede interesar

