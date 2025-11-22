Una comunidad de regantes reducirá sus gastos gracias a un huerto solar en Cieza La entidad Jesús del Gran Poder, con 255 hectáreas y 144 agricultores, incorpora paneles que permitirán un ahorro de 30.000 euros al año

Claudio Caballero Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

Cieza acoge una nueva planta fotovoltaica destinada a reducir los costes energéticos de la Comunidad de Regantes de Jesús del Gran Poder. El acto inaugural contó, ayer, con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Agua, Sara Rubira, y el alcalde del municipio, Tomás Rubio, quienes destacaron la importancia de esta infraestructura para el sector agrícola local. La instalación permitirá producir 350.000 kilovatios al año, una cifra que supone un notable avance en la autosuficiencia energética de los regantes y que contribuirá a la sostenibilidad de la actividad agrícola de la zona.

Además, la planta evitará la emisión de 137 toneladas de dióxido de carbono, un beneficio medioambiental que, según Rubira, tendrá un impacto positivo directo para todos los comuneros. Gracias a esta producción de energía renovable, la comunidad obtendrá un ahorro estimado de 30.000 euros anuales, una reducción significativa en los costes de bombeo y suministro eléctrico, uno de los principales gastos de las comunidades de riego.

Esta comunidad de regantes tiene una extensión que casi 255 hectáreas y está integrada por 144 agricultores que se dedican principalmente al cultivo de frutales. La nueva instalación permitirá reducir consumo eléctrico, emisiones y costes, reforzando así la sostenibilidad de uno de los principales municipios productores de fruta de la Región.

Rubira subrayó que «gracias a estas actuaciones avanzamos hacia un regadío aún más eficiente, competitivo y medioambientalmente responsable» y que el Gobierno regional «seguirá apoyando a los agricultores con nuevas ayudas y con la defensa firme de todos los recursos hídricos necesarios para el futuro del campo». Destacó también que este tipo de inversiones «muestra el compromiso del Gobierno regional con un regadío eficiente».