La Comunidad de Regantes Jesús del Gran Poder de Cieza ahorrará 30.000 euros al año gracias a su nuevo huerto solar

La localidad de Cieza ha puesto en marcha una nueva planta fotovoltaica destinada a reducir los costes energéticos de la Comunidad de Regantes de Jesús del Gran Poder. El acto inaugural contó con la presencia de la consejera de Agricultura, Ganadería y Agua, Sara Rubira, y el alcalde del municipio, Tomás Rubio, quienes destacaron la importancia de esta infraestructura para el sector agrícola local. La instalación permitirá producir 350.000 kWh al año, una cifra que supone un notable avance en la autosuficiencia energética de los regantes y que contribuirá a la sostenibilidad de la actividad agrícola de la zona. Además, la planta evitará la emisión de 137 toneladas de dióxido de carbono, un beneficio medioambiental que, en palabras de la consejera, tendrá un impacto positivo directo para todos los comuneros.

Gracias a esta producción de energía renovable, la comunidad obtendrá un ahorro estimado de 30.000 euros anuales, una reducción significativa en los costes de bombeo y suministro eléctrico, uno de los principales gastos de las comunidades de riego.

Esta comunidad de regantes cuenta con una extensión que casi 255 hectáreas y está integrada por 144 agricultores que se dedican principalmente al cultivo de frutales. La nueva instalación permitirá reducir consumo eléctrico, emisiones y costes, reforzando así la sostenibilidad de uno de los principales municipios productores de fruta de la Región.

Durante la visita, Rubira subrayó que «gracias a estas actuaciones avanzamos hacia un regadío aún más eficiente, competitivo y medioambientalmente responsable» y que el Gobierno regional «seguirá apoyando a los agricultores con nuevas ayudas y con la defensa firme de todos los recursos hídricos necesarios para el futuro del campo». Destaco también que este tipo de inversiones «muestra el compromiso del Gobierno regional con un regadío eficiente y resiliente, que reduzca la dependencia de la red eléctrica y fortalezca la viabilidad de las explotaciones».

Asimismo, recordó que «la Región de Murcia es referente en la modernización de regadíos y en la implantación de energías renovables aplicadas al uso agrícola, un camino que seguiremos apoyando». Además, significó que los regantes de Cieza «dependen exclusivamente de recursos hídricos subterráneos, lo que hace aún más imprescindible la moratoria del cierre de los acuíferos que reclamamos desde el Gobierno regional al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

31,5 millones de la Comunidad

El Gobierno regional continúa reforzando la eficiencia energética del regadío en la Región de Murcia a través del programa de modernización energética, que entre 2022 y 2025 ha movilizado más de 31,5 millones de euros en inversiones y ha permitido conceder 12,3 millones de euros en ayudas públicas destinadas a reducir el consumo eléctrico y las emisiones. Estas actuaciones benefician directamente a 43.578 regantes y mejoran la sostenibilidad de 136.634 hectáreas en 19 municipios.

