Uno de los estands de la Feria Outlet 2025 de Cieza. C.C.

Cieza inaugura la Feria Outlet 2025 con descuentos de hasta el 80% y de apoyo al pequeño comercio

Los visitantes podrán encontrar ropa, calzado, artículos para bebé y regalos

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:49

La plaza de España de Cieza se ha convertido en el epicentro del comercio local con la apertura oficial de la Feria Outlet 2025. El evento, que se prolongará hasta el domingo, reúne más de una quincena de estands donde se ofrecen productos como ropa, calzado y artículos deportivos con descuentos que alcanzan hasta el 80%. Entre los productos disponibles, los visitantes podrán encontrar ropa, calzado y artículos para bebé y regalos, todos ellos con precios que buscan atraer al público y dinamizar las ventas del pequeño comercio.

La inauguración contó con la presencia del alcalde de Cieza, Tomás Rubio, quien expresó su firme respaldo al comercio de proximidad. Rubio destacó «la importancia de este tipo de iniciativas para que los establecimientos puedan dar salida a productos que han quedado en stock, permitiéndoles recuperar liquidez y espacio».

En la misma línea se manifestaron la concejala de Comercio, Gertrudis Juliá, y la presidenta de la Asociación de Comercio de Cieza, Maricarmen Morcillo. Esta última agradeció el apoyo del Ayuntamiento y subrayó las dificultades que atraviesa el sector debido al auge de las ventas online, que han afectado especialmente a los negocios tradicionales.

