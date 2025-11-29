La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Participantes en el encuentro nacional. C.C.

Cieza acoge el III Encuentro Nacional de Cabos de Escuadra

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:21

Cieza se convirtió este sábado 29 de noviembre en punto de encuentro festero a nivel nacional con la celebración del III Encuentro Nacional de Cabos de Escuadra, un evento organizado por la Kábila Abencerrajes con motivo del XXV Aniversario de las Fiestas del Escudo 'La Invasión'. La cita reunió a participantes y aficionados de distintas localidades españolas vinculadas a las fiestas de Moros y Cristianos.

Durante la jornada, que contó con la colaboración de la UNDEF, la Directiva de las Fiestas del Escudo y el Ayuntamiento de Cieza, los participantes realizaron visitas a la Ermita de San Bartolomé, a la Fortaleza y alBalcón del Muro. Después tuvo lugar un pasacalle seguido de una exhibición de cabos y filas de escuadra. En la plaza también se habilitó una tasca con gastronomía típica murciana para el deleite de todos los asistentes. La convivencia finalizó con una comida festera en la plaza de España.

