CCCi solicita mantener la línea férrea con Calasparra

Ciudadanos Centristas Ciezanos (CCCi) llevará a Pleno una modificación de los estatutos del Consorcio Regional de Vías Verdes para salvar el viejo trazado entre Cieza y el Noroeste de cara a una futura reimplantación de Cercanías y una prolongación hasta Caravaca-Cehegín. El concejal de CCCi, José Luis Vergara, asegura que no quiso votar a favor de la propuesta socialista de solicitud de ingreso de Cieza en el Consorcio de Vías Verdes «hasta que no se modifiquen sus estatutos, porque en la redacción actual nos obligaría a secundar cualquier medida que se quiera tomar para convertir el trazado tradicional del ferrocarril entre Cieza y Calasparra en una simple vía verde rural». Añadió que «siempre he defendido el mantenimiento del ferrocarril entre las capitales del arroz y el melocotón que discurre por unos paisajes del norte murciano y que estimamos imprescindible en el futuro diseño de los trenes regionales de cercanías».

Aseguró que «vamos a pedir una modificación de los estatutos, para que no se promueva el desmantelamiento de la vía férrea tradicional que une Cieza con Calasparra».