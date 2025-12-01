Los Casones y el Cabezo, en Cieza, claman contra el olvido

Vecinos del barrio de Los Casones de la Fuente, en el extrarradio de Cieza, han vuelto a mostrar su indignación ante la ausencia de inversiones ... en las zonas donde viven. Las quejas se repiten también en el Cabezo de la Fuensantilla, otra zona marginal en el que habitan 100 personas, la mayoría extranjeras.

Antonio Cortés, que vive en Los Casones desde que nació y no se plantea irse de allí, asegura que en la zona «se vive bien, en alto y sin demasiado calor en verano, pero hay cosas que deberían cambiar». Por ejemplo, señala que la carretera Nacional 301 y la vía del tren Cartagena-Chinchilla separan la barriada del principio de la ciudad de Cieza. «Para cruzar la carretera y la vía, tenemos que andar un buen trecho, por lo que llevamos ya años pidiendo que cambien el paso a nivel».

Otra de las históricas reivindicaciones de estos vecinos es la necesidad de que haya un alumbrado público en condiciones. «Aquí hay gente buena y gente mala, como en todos sitios, y nos da mucho miedo que nuestros hijos tengan que salir de noche a oscuras para ir a Cieza», dice Antonio. Por otra parte, muchas casas carecen de agua potable y son varias las calles que ni si quieran están asfaltadas. Lucía Ruiz es una de las vecinas que más se viene quejando durante los últimos años, afirmando que, sobre todo en la parte alta del barrio, «se vive una insalubre situación porque los servicios de recogida de basura dejaron de pasar hace ya mucho tiempo».

Los vecinos calculan que en Los Casones residen cerca de 150 personas. Entre ellas, «una treintena son menores que cada día deben desplazarse al colegio sin disponer de servicio de autobús y que, además, carecen de un parque infantil donde poder jugar».

A esta falta de recursos se suma la ausencia total de señalización vial: «no existe ni siquiera un paso de peatones que permita cruzar con seguridad la N-301», destaca esta vecina, quien lamenta que haya «ratas, mosquitos y cucarachas». Pide asimismo a Carreteras la instalación de paneles acústicos en el tramo de la autovía A-30 que bordea el barrio, con el fin de reducir el ruido constante al que están sometidos.

En el aire desde 2010

El Ayuntamiento de Cieza aprobó en 2010, por unanimidad de todos los grupos políticos, una moción para abordar la situación del área que el Plan General denomina APR5, donde su ubica el Cabezo de la Fuensantilla. La pésima situación del caserío, situado en una montaña laguenosa en la que difícilmente se puede actuar, hizo que los partidos se pusieran de acuerdo para, de manera progresiva, ir realojando a las familias. Sin embargo, han pasado ya 15 años y la situación, lejos de mejorar, «ha ido empeorando», dicen los residentes. Fuentes municipales indicaron que en los últimos años se desarolla el programa 'Tejiendo barrios' con el fin de acabar con este tipo de problemas. Además, insistieron en que en los nuevos presupuestos municipales, recién aprobados, se contemplan inversiones para estas zonas.

Asimismo, la Comunidad tiene un plan hasta 2027 que prevé la erradicación del chabolismo y la lucha contra la infravivienda. Es la prolongación de otro programa anterior que facilitó un hogar a más de un centenar de personas que vivían en una situación de exclusión social. La iniciativa arrancó en Murcia, Alcantarilla y Mazarrón y después se amplió a Cartagena, Cieza o Fuente Álamo.