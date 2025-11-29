La campaña de comercialización de caqui escala hasta casi los diez millones de kilogramos

Claudio Caballero Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:11 Comenta Compartir

La compaña del caqui está a punto de concluir con unas cifras de récords en las cooperativas La Vega de Cieza y Thader Cieza, que van a alcanzar los 9,5 millones de kilos de comercialización de esta fruta de otoño que finalizará en unas semanas.

Una maduración temprana, que este año comenzó hacia el mes de agosto, podría estar detrás de este crecimiento, según señaló Santiago Vázquez, director comercial de La Vega de Cieza.

Las cooperativas ciezanas comercializan esta fruta tras importarla desde otras zonas de España donde se cultiva y se produce, principalmente desde las riberas de ríos de la vecina Comunidad Valenciana. Aun así, la plantación de caquileros comienza a extenderse en la Región junto a la cuenca del río Segura.

El responsable comercial aseguró que el caqui vive un momento de expansión y que su mercado tiene todavía un enorme recorrido por delante. El fruto, de origen asiático, «ha encontrado en la Vega Alta del Segura un entorno perfecto para desarrollarse gracias a las tierras de ribera y a la baja salinidad del terreno», señaló Vázquez, subrayando que uno de los elementos clave para consolidar su crecimiento es el tamaño del fruto.

Adaptarse al consumidor

En este sentido, explicó que las cooperativas «trabajan para mejorar el calibre y ofrecer diferentes formatos que se adapten a distintos tipos de consumidor. La presentación, el procesado y la distribución son eslabones esenciales para seguir ganando presencia tanto en España como fuera del país», apostilló. Pero a pesar del buen momento del sector, todavía hay margen para avanzar. «Se necesita reforzar la cadena de valor, seguir impulsando la innovación y posicionar el caqui como un producto saludable y de calidad».

Temas

Cieza