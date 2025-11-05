Un camión sufre un aparatoso accidente en la autovía A-30 en Cieza por el reventón de un neumático El conductor del camión, un hombre de unos 50 años, resultó ileso

Claudio Caballero Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:27 | Actualizado 16:14h. Comenta Compartir

Un camión articulado que cubría la ruta entre Valladolid y Murcia cargado de patatas sufrió un accidente este miércoles por la mañana en el kilómetro 102 de la autovía A-30, a causa del reventón de la rueda delantera derecha del vehículo, según señalaron fuentes policiales. El vehículo accidentado, un modelo Mercedes Actros, se salió de la vía tras el incidente, impactando y llevándose por delante unos 100 metros de la valla de seguridad de la carretera.

A pesar de la aparatosidad del siniestro, el conductor del camión, un varón de unos 50 años, resultó ileso y únicamente presentó contusiones, señalaron las mismas fuentes. El lugar del accidente ha sido rápidamente acordonado y asistido por un importante despliegue de efectivos.

En la zona se han personado servicios sanitarios, varias dotaciones de Policía Local (con una presencia destacada), la Guardia Civil, bomberos del Consorcio y personal de mantenimiento de carreteras para asegurar la zona y gestionar las labores de retirada del vehículo y la carga.

Aunque el impacto fue descrito como un golpe limpio, el operativo trabajó para restablecer la normalidad en el tráfico de la A-30 a la altura del punto kilométrico afectado.