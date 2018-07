«Estamos muy bien atendidos en el Lorenzo Guirao»

Tres enfermas de Blanca tendrán que trasladarse hasta Abarán si finalmente el SMS se lleva el servicio a este último municipio. Una de ellas, Isabel Ortega Yepes, asegura a 'La Verdad' que «el servicio que recibimos es muy bueno y no tenemos queja alguna. Es para ponerle un diez a los enfermeros y a los médicos. No entiendo por qué tienen que cambiar algo que funciona bien», relata, con tono de preocupación.

«Yo prefiero quedarme en el hospital de Cieza, porque si hace falta una analítica de fósforo o potasio, en diez o quince minutos está hecha. Desconozco si en Abarán tendremos las mismas prestaciones ni si contaremos con buenas instalaciones para nuestra atención médica», señala esta vecina, de 69 años, que en los últimos años perdió a su marido y a uno de sus hijos.

«Llevo cuatro años y medio sometiéndome a diálisis todos los martes, jueves y sábados, cuatro horas seguidas. Yo voy en taxi al hospital de Cieza porque no tengo coche», cuenta. «No sé cómo va a funcionar la cosa en Abarán si finalmente nos mandan allí, pero yo me quiero quedar en Cieza. Aquí no tenemos ninguna queja», afirma esta vecina blanqueña.