El Ayuntamiento de Cieza inicia los trámites para las obras del centro comercial El centro comercial se construirá junto al cementerio (i). / c. C. Los proyectos de urbanización prevén también un recinto ferial y pisos para jóvenes CLAUIDO CABALLERO CIEZA Domingo, 18 agosto 2019, 08:55

El municipio de Cieza dispondrá de un centro comercial con tiendas de grandes marcas, medianas superficies, hoteles y hasta cines en menos de dos años. Los promotores han presentado ante el registro del Ayuntamiento de Cieza los proyectos de urbanización y reparcelación para iniciar su tramitación, hasta llegar a su aprobación definitiva conforme a la legislación aplicable. Ello permitirá además la implantación de un recinto ferial, una infraestructura muy demandada por los vecinos y las asociaciones desde hace años. También está prevista la construcción de viviendas para jóvenes junto al casco urbano y otras iniciativas que puedan ser demandadas tanto por el Ayuntamiento como por los colectivos de la ciudad.

El concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Antonio Moya, valoró «muy satisfactoriamente» este paso porque, en su opinión, «la iniciativa, además de contar con un recinto ferial tan demandado y tan necesario para el municipio, viene a apoyar a nuestra apuesta decidida por la diversificación de la economía local». El proyecto, que comprende la zona situada junto a la avenida Giménez Castellanos y las inmediaciones del cementerio Santo Cristo del Consuelo, está pendiente de su aprobación inicial y final y de las exposiciones públicas, lo que daría comienzo a las obras de urbanización.

Para el concejal de Empleo y Desarrollo Económico, «la puesta en marcha de estos proyectos posibilitará la creación de espacios de ocio y la instalación de medianas superficies que no afectarán a nuestro pequeño comercio, y hará posible una nueva bolsa de suelo industrial tan necesario para la implantación de nuevas empresas y, por consiguiente, la creación de empleo».

Unos 350 puestos de trabajo

La empresa ciezana Certain S. L., que aglutina a los promotores, ha indicado que el centro se desarrollará en una parcela de 65.704 metros cuadrados, más la superficie ocupada por el recinto ferial. Las edificaciones se ejecutarán adaptándolas a las necesidades de los operadores que se instalen dentro de la distribución de espacios prevista. Las obras de urbanización comenzarán este año y se calcula que la nueva zona de centros comerciales puede estar terminada en 2021.

La inversión prevista, que se realizará con capital privado para todo el conjunto del proyecto, asciende a entre 50 y 80 millones de euros. La previsión de puestos de trabajo que puede generar este espacio durante la construcción oscila entre 100 y 150. Posteriormente, y dependiendo de la comercialización, se podrán crear unos 350 empleos.

Sin embargo, la construcción de este nuevo espacio no ha caído muy bien entre los comerciantes de la ciudad, que temen que las nuevas franquicias que se van a instalar puedan acabar con ellos. Para Carlos Tornero, presidente de la Asociación de Comercio de Cieza, la llegada de este recinto «supondrá nuestra muerte. No tenemos ya bastante con internet que ahora nos llega esto, con lo que no podremos competir».