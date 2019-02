El alcalde de Cieza moviliza a la comarca ante una posible prospección de Oil Gas Capital Pascual Lucas. / J. C. Caval/ AGM El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado el proyecto de la empresa para realizar perforaciones para la obtención de gas ANTONIO GÓMEZ Sábado, 16 febrero 2019, 01:20

Ante el informe de impacto ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica para que la mercantil Oil Gas Capital pueda realizar prospecciones en Calasparra, Cieza y Jumilla, el alcalde de Cieza, Pascual Lucas, ha convocado a los primeros ediles de la comarca para estudiar nuevas medidas ante la amenaza del 'fracking'. La posibilidad de que la empresa utilice en sus prospecciones futuras la técnica denominada 'fractura hidráulica' para la obtención de gas dentro del proyecto Leo no gusta ni al PSOE ni al resto de partidos. Por su parte, el concejal de Ciudadanos Centristas Ciezanos, José Luis Vergara, pidió este viernes una declaración institucional del Pleno en contra de tal posibilidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica emitía el jueves una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto Leo, que prevé prospecciones sísmicas para investigar hidrocarburos en Murcia. La DIA, que publicó este jueves el Boletín Oficial del Estado, concluye que no se esperan efectos adversos «significativos» para el medio ambiente relacionados con tales prácticas. Pero la Región es una zona con actividad sísmica en la que el 11 de mayo de 2011 tuvo lugar un terremoto de magnitud 5,1, en Lorca, que provocó la muerte a nueve personas y dejó cuantiosos daños materiales. La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria porque no se esperan efectos adversos significativos si se cumplen ciertas condiciones.

Zonas protegidas

Sin embargo, a 500 metros del lugar donde se realizarán las pruebas sísmicas se sitúan la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, el embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y la ZEPA Sierra de la Pila. Además, en el interior del proyecto Leo, se ha identificado el Área Importante para las Aves (IBA) Sierra del Picarcho, donde habita una importante comunidad de aves esteparias, entre las que destaca una población de alondra de Dupont y otras de interés como la ganga ortega o la alzacola.

El 'fracking' podría afectar a una decena de espacios naturales de gran interés para la Región

La Declaración de Impacto Ambiental contempla medidas preventivas y correctoras para minimizar algunas de las consecuencias de las prospecciones, como la retirada de residuos que puedan quedar en el medio natural tras los trabajos, camiones vibradores y la retirada de geófonos. También se contempla la restauración de los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de los vibrocamiones y por la presión de la placa vibradora que portan para generar las ondas sísmicas.