Cieza y Hellín se unen para exigir la reapertura de la línea de tren Vecinos de ambas localidades reivindican en una nueva concentración de protesta la vuelta del servicio ferroviario

Claudio Caballero Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

Vecinos de Cieza y Hellín, encabezados por sus respectivos alcaldes, Tomás Rubio y Manuel Serena, se manifestaron este lunes en la localidad manchega para exigir la inmediata reapertura de la línea de tren Chinchilla-Cartagena, cerrada al servicio de ferrocarril desde 2022.

La concentración, convocada por la plataforma por el tren de Hellin, llega tras la reunión que mantuvieron representantes del Ministerio de Transportes y la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, en la que se pidió la electrificación, el desdoblamiento, el ancho europeo y, sobre todo, la reapertura inmediata de dicha línea con los horarios y frecuencias que regían antes de la pandemia de la covid, es decir, con dos trenes Alvia y dos trayectos para cada sentido entre Madrid y Cartagena, sumándose además otros dos regionales. Con ello, se recuperarían los servicios ferroviarios con conexión directa entre Cartagena, Murcia, Cieza, Hellín y Albacete.

Los dos regidores calificaron de «decisión política» tanto «el cierre en su día de la línea como la reapertura que se debe realizar cuanto antes», coincidiendo en que «ya no se debe demorar más». Los dos alcaldes rechazaron además la última información que fuentes estatales han anunciado y que relegarían la vuelta del servicio al segundo semestre de 2026. A esta demanda se unieron también la senadora manchega Mirian García y uno de los convocantes, José Antonio Maciá, que además subrayó que «esta es la primera de más concentraciones».

Temas

Cieza

Hellín