La ciencia analiza la huella tóxica de la dana en los cauces de Valencia Investigadores. El Cebas lidera un proyecto para estudiar el impacto de los vertidos urbanos tras las riadas y confirma que se diluye la contaminación, aunque persiste en los sedimentos

La dana que hace un año inundó los pueblos del sur de Valencia, en donde murieron 229 personas, también destrozó los sistemas de alcantarillado e inhabilitó decenas de depuradoras. Los vertidos de aguas fecales a los barrancos que cruzan toda esta comarca valenciana fueron una constante los días posteriores a la tragedia, ante la incapacidad técnica de tratar esos residuos que terminaban desembocando en el mar Mediterráneo o en la Albufera.

La preocupación por esos vertidos y otros arrastres contaminantes comenzó a crecer por las consecuencias que podían tener sobre los ecosistemas y las zonas agrícolas afectadas por las riadas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desplegó entonces sobre el terreno varios proyectos de investigación para evaluar los impactos de la dana en la provincia valenciana y, entre ellos, está Danatrack, que coordina la científica Ana Allende del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas), con sede en Murcia.

Con más de mil muestras recogidas en el último año de agua, lodos y tierra de suelos en los barrancos del Poyo y Picassent, la Albufera y fincas agrícolas, el objetivo ha sido determinar los niveles de contaminación que presentan y si han ido remitiendo con el paso del tiempo. «En noviembre de 2024, comenzamos con las primeras analíticas de agua y arrastres en las ramblas y caudales que llegaban hasta la Albufera, y confirmamos que presentaban contaminación fecal», comenta la investigadora a este periódico.

Los investigadores de Danatrack también comprueban la presencia de residuos de antibióticos, plastificantes y pesticidas

El Cebas, con el apoyo de otros centros del CSIC como el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, vigiló esa contaminación microbiológica y química, ya que también han investigado la presencia de residuos de antibióticos, plastificantes y pesticidas. «Las aguas se están recuperando bastante bien, esa contaminación del principio se ha ido diluyendo mucho, pero en los sedimentos todavía vemos que se está concentrando gran parte de la contaminación microbiológica y también vemos niveles de metales pesados» en ecosistemas como la laguna costera, «aunque hay que determinar si es una consecuencia» de las riadas.

Revisión a las verduras

Allende, que representó al CSIC en el Cecopi valenciano en días posteriores a la dana, es también coordinadora de riesgos sanitarios en el Comité del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias de este órgano científico nacional. «Me pidieron que me acercara a Valencia para ayudar» por la cercanía con Murcia y para «identificar las áreas en las que expertos del CSIC podían ayudar» para dar soluciones en lo que se pudiera a dicha catástrofe.

La científica del Cebas, acompañada en el proyecto por los investigadores del centro murciano Pilar Truchado, María Gil, Alberto Alonso Martínez, Rafa Clemente, Pedro Nortes y Laura Ponce, también llevó a cabo desde la pasada primavera análisis de verduras como espinaca, alcachofa, calabaza, pimiento, tomate, arroz o perejil para determinar la presencia en ellos de residuos fecales por los arrastres que también destrozaron grandes áreas agrícolas. «Los resultados no están siendo nada alarmantes, los parámetros están casi dentro de la normalidad», tranquiliza la experta, «desde el punto de vista microbiológico, no apreciamos una contaminación fecal fuera de la normal».

El proyecto termina este noviembre y sus resultados ayudarán a decidir nuevas estrategias que remedien, en los cauces y ecosistemas afectados por la dana, la presencia de lodos u otros materiales que todavía alberguen algo de toxicidad. Allende pide definir muy bien qué papeles tiene cada uno dentro de un gabinete de crisis para asegurar la independencia de la parte científica: «Cuando hay alguna catástrofe, los científicos no deberíamos de estar dentro del órgano que toma las decisiones, sino en uno paralelo que asesore a los que toman las decisiones».

El proyecto Danatrack, codirigido por la investigadora Gloria Sánchez del IATA, también ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, la Universidad de Valencia y la empresa estatal Tragsa.

