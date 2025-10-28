La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado de la almenara de la MCT en El Mirador tras la riada de hace dos semanas. MCT

La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro

El cauce, roturado para la agricultura y con peligro de generar riadas, será identificado en la nueva revisión de los mapas de zonas inundables

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 28 de octubre 2025, 00:38

La almenara del Canal Nuevo de Cartagena, por donde entraron 3.000 toneladas de barro a la red de abastecimiento de agua potable ... de los municipios del Mar Menor durante las riadas que generó la dana 'Alice', está construida justo en mitad de una rambla que no estaba reconocida hasta ahora por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El cauce, de una longitud de doce kilómetros y que no tiene nombre oficial, será incluido ahora en los mapas que prepara el organismo de cuenca para el tercer ciclo de planificación contra el riesgo de inundaciones, que abarcará el periodo 2028-2033.

