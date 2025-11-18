¿Debemos preocuparnos con la gripe aviar?

Ha sido noticia estos días el confinamiento obligatorio decretado por el Ministerio para todas las aves de corral de nuestro país, a efectos de ... protegerlas de un eventual contagio de gripe aviar. La medida, lógica, persigue limitar al máximo el contacto de gallinas o pollos con las diferentes especies de aves silvestres que pudieran estar infectadas por este virus gripal y que constituyen, 'per se', la fuente principal de infección. Todo ello en un momento en el que, con el frío, se espera la llegada de muchas aves desde el norte de Europa. Igual de previsible es que algunas puedan llegar infectadas, dados los múltiples focos de gripe aviar diagnosticados en los últimos meses. Las consecuencias directas para las explotaciones afectadas son muy drásticas: el sacrificio inmediato de todo el colectivo afectado y la destrucción de cadáveres y materiales en contacto con estos. De hecho, ya son varios millones los individuos sacrificados en los más de una decena de brotes registrados en nuestro país. A lo que habría que añadir la confirmación del virus en aves silvestres en otras 70 ocasiones, incluyendo casos tan llamativos como los registrados en el céntrico parque sevillano de María Luisa. Así que mejor prevenir.

Independientemente de ello, con todo lo acontecido en los últimos años, hay una pregunta que inevitablemente ronda nuestras cabezas cada vez que oímos hablar de la gripe aviar: ¿debemos preocuparnos?, ¿es un problema para el ser humano? La respuesta, con lo que sabemos hoy en día, es la siguiente. La gripe aviar es una zoonosis, es decir, puede transmitirse desde las aves afectadas al ser humano, pero no es un hecho habitual. En estos momentos, son principalmente las personas en contacto directo con las aves las que deben guardar mayor precaución al respecto, principalmente en el caso concreto de que se diagnosticara la infección en el colectivo en el que trabajan. Ahí, habría que adoptar todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Para el resto de la población, repito, hoy en día, no. Evidentemente, si vemos un ave muerta en el parque, no debemos acercarnos ni tocarla... En esta misma línea, los sistemas de seguridad alimentaria que tenemos en España garantizan el consumo seguro de cualquier producto de origen aviar que encontremos en nuestros lineales.

Cierto es que el virus de la gripe aviar, este H5N1 que nada tiene que ver con los virus H1N1 y H3N2 que ocasionan la gripe humana de la que nos vacunamos todos los años, lleva desde 2022 comportándose de una manera extraña. Mucho más dañino que sus antecesores. Afectando a un número mayor de especies de aves silvestres, donde está generando una auténtica escabechina –algo extraño, pues estos individuos constituyen su reservorio en la naturaleza–. Con una mayor afinidad por aves costeras como gaviotas o charranes, donde antes no generaba un efecto tan reseñable. 'Acercándose' a los mamíferos de forma descarada, como lo demuestra el hecho de afectar a diferentes especies, tanto marinas como terrestres, empezando por las focas y terminando por los recientes episodios acontecidos en granjas de vacuno lechero en Estados Unidos. Nunca antes este virus había afectado al ganado bovino de esta manera. Una situación preocupante.

Mucho se ha hablado en este contexto de la próxima pandemia humana. Y de las posibilidades de que estuviera asociada a la gripe aviar. Lo cierto es que, para ello, haría falta un hecho que aún no ha sucedido o, al menos, no existe constancia de ello. La transmisión del virus H5N1 entre los seres humanos. Un paso fundamental, pero que, evidentemente, no es fácil. Con esto no digo que no pueda suceder. De hecho, son varios los ejemplos en la Historia que nos indican que para los virus gripales esto es posible, empezando por la histórica y mal llamada gripe española. Pero, aun así, no es lo mismo saltar esporádicamente de un ave infectada a una persona, que adquirir la capacidad de transmitirse con facilidad en una nueva especie.

En esta situación, lo que debemos hacer es seguir vigilando la evolución del virus y, desde una perspectiva 'One Health' (una sola Salud), seguir empleando nuestros recursos de forma coordinada para evitar, en la medida de lo posible, todas las interacciones que puedan ocasionar nuevos brotes en las aves domésticas. Al mismo tiempo, hay que limitar al máximo las probabilidades de que puedan verse afectadas las personas que, esporádicamente, puedan tener contacto con el virus. Lo demás no está en nuestras manos. Depende de la naturaleza y de la evolución de este agente infeccioso. Seguiremos atentos a todo lo que vaya sucediendo.