¿Debemos preocuparnos con la gripe aviar?

Christian de la Fe Rodríguez

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:59

Ha sido noticia estos días el confinamiento obligatorio decretado por el Ministerio para todas las aves de corral de nuestro país, a efectos de ... protegerlas de un eventual contagio de gripe aviar. La medida, lógica, persigue limitar al máximo el contacto de gallinas o pollos con las diferentes especies de aves silvestres que pudieran estar infectadas por este virus gripal y que constituyen, 'per se', la fuente principal de infección. Todo ello en un momento en el que, con el frío, se espera la llegada de muchas aves desde el norte de Europa. Igual de previsible es que algunas puedan llegar infectadas, dados los múltiples focos de gripe aviar diagnosticados en los últimos meses. Las consecuencias directas para las explotaciones afectadas son muy drásticas: el sacrificio inmediato de todo el colectivo afectado y la destrucción de cadáveres y materiales en contacto con estos. De hecho, ya son varios millones los individuos sacrificados en los más de una decena de brotes registrados en nuestro país. A lo que habría que añadir la confirmación del virus en aves silvestres en otras 70 ocasiones, incluyendo casos tan llamativos como los registrados en el céntrico parque sevillano de María Luisa. Así que mejor prevenir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

