El CES advierte del desequilibrio territorial en los servicios sociales en la Región: «Ahora mismo la equidad no existe»

El Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia urgió este martes a la Comunidad a completar el desarrollo reglamentario y la planificación ... de los Servicios Sociales, una tarea para la que considera «ineludible incrementar los recursos profesionales del centro directivo de la Comunidad con las competencias en la elaboración de planes y en el impulso, promoción y coordinación de los Servicios Sociales de Atención Primaria», herramientas claves para atajar la desigualdad territorial detectada en el sistema.

Es una de las conclusiones del cuaderno 'Las Prestaciones Garantizadas en la Ley de Servicios Sociales en la Región de Murcia y su aplicación en los Servicios Sociales de Atención Primaria', presentado este martes en la sede del CES. Antonio Ripoll, uno de los autores del informe, subrayó que «es importantísimo poder acceder al sistema de servicios sociales en condiciones de equidad. Y ahora mismo, podemos decir que esa equidad no existe», subrayó. A este respecto, añadió que, en la atención que reciben los ciudadanos de la Región, se registran «diferencias notables entre los municipios grandes, con más medios, y los municipios pequeños».

Por una parte, en los municipios de menor tamaño, donde «es más fácil acceder al sistema de servicios sociales», estos «carecen de los recursos para dar soluciones a los problemas de las personas»; y por otra, en los términos municipales de mayor tamaño «que es donde hay más recursos, es donde se tarda más en acceder» al sistema, explicó.

Por ello, reclamó «mucha más voluntad y mucho más impulso por parte de todos los actores que influyen en el desarrollo de las políticas de servicios sociales», así como «más profesionales, más consenso y mucho más trabajo a la hora de definir qué es lo que hace falta».

Desarrollos pendientes

En cuanto al desarrollo de la ley de Servicios Sociales, el docuemento reclama a la Comunidad que incremente su plantilla para abordar en aspectos todavía pendientes recogidos en la normativa regional, que entró en vigor en 2021. Entre ellos, la elaboración del Mapa de Servicios Sociales, el Catálogo de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la urgencia social, o las condiciones mínimas y requisitos de los centros de Servicios Sociales de Atención primaria como las residencias y centros de mayores y de personas con discapacidad, que la Consejería espera tener listo a mediados de 2026.

El cuaderno también incide en la necesidad de «mejorar el modelo de financiación» de estos servicios de atención primaria, para asegurar la atención social básica a las personas de la Región, consolidar las estructuras de personal de los centros y «favorecer un desarrollo homogéneo de los servicios sociales básicos en cada una de las entidades locales de la Región» para garantizar «la igualdad de acceso a los recursos y servicios en todo el territorio».

Ripoll estuvo acompañado en la presentación por la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz; el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Víctor Manuel López Abenza; el presidente del CES en la Región, José Antonio Cobacho, y por el ponente inaugural, Manuel Aguilar, profesor en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona.

Aguilar puso el acento en «el principal reto» que afronta el sistema: el incremento de la longevidad, que implica «más necesidades de cuidados, atención sanitaria o gasto en pensiones». «Hay que adaptar los sistemas que tenemos a esa nueva realidad», defendió, especialmente en un contexto donde las vidas de las personas «se han vuelto mucho más inestables».

Ruiz: «La Región es la quinta comunidad donde más ha crecido la inversión en servicios sociales»

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, reconoció que hay «queda mucho camino por recorrer», y recordó la dificultad añadida que supone «la infrafinanciación». «A pesar de ella, podemos decir que la Región de Murcia es la quinta comunidad autónoma donde más ha crecido la inversión en servicios sociales a nivel nacional, según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Estamos hablando de un crecimiento en torno a un 64,6%, entre los años 2019 y 2024».

Respecto al retraso del desarrollo de la ley, Ruiz, afirmó que «durante los últimos años hemos tratado de desarrollar el reglamento de la ley. Estamos hablando principalmente del Plan Regional de Servicios Sociales que se aprobó este mismo año, pero junto a ello hemos puesto en marcha otras actuaciones como los servicios de funcionamiento intensivo, los equipos comarcales que atienden a familias y previenen situación de pobreza en toda la Región de Murcia, y un refuerzo de los trabajadores de los servicios sociales de dos millones de euros que nos ha permitido incorporar a 71 profesionales más».