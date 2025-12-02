La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la presentación este martes del informe del Consejo Económico y Social sobre la Ley de Servicios Sociales. Javier Carrión / AGM

El CES advierte del desequilibrio territorial en los servicios sociales en la Región: «Ahora mismo la equidad no existe»

Un estudio sobre el acceso a las prestaciones garantizadas en la atención primaria subraya «diferencias notables» entre municipios grandes y pequeños

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

El Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia urgió este martes a la Comunidad a completar el desarrollo reglamentario y la planificación ... de los Servicios Sociales, una tarea para la que considera «ineludible incrementar los recursos profesionales del centro directivo de la Comunidad con las competencias en la elaboración de planes y en el impulso, promoción y coordinación de los Servicios Sociales de Atención Primaria», herramientas claves para atajar la desigualdad territorial detectada en el sistema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  3. 3 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  5. 5 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  6. 6

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  7. 7 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  8. 8 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela
  9. 9

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom
  10. 10 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El CES advierte del desequilibrio territorial en los servicios sociales en la Región: «Ahora mismo la equidad no existe»

El CES advierte del desequilibrio territorial en los servicios sociales en la Región: «Ahora mismo la equidad no existe»