Cervera: «Nos han convertido en el sumidero de todas las aguas» Vista aérea de las inundaciones en San Javier. / Yoni García El alcalde alcazareño reclama al Estado y a la Comunidad «medidas urgentes para revisar los cauces y frenar las riadas» ALEXIA SALAS Sábado, 14 septiembre 2019, 03:03

Al alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, no le cabe duda de que «algo ha cambiado en los cauces del interior para que nos hayan convertido en el sumidero de todas las aguas». Tras la angustiosa madrugada de ayer, reclamó «que se revisen las medidas que han tomado en otros municipios y se apliquen de inmediato medidas urgentes por parte de la Comunidad Autónoma y del Estado». El nuevo regidor está decidido a «que el Ayuntamiento tome la iniciativa en la medida de sus posibilidades, que es instalando tuberías de recogida de pluviales en todas las zonas, algo que no nos ha dado tiempo desde la toma de posesión en junio». «Reclamo menos fotos y más soluciones», afirmaba ayer en la mañana «más triste porque no acabamos de salir de la anterior tragedia y ya estamos en otra».

Con lanchas y helicópteros tuvieron que evacuar ayer a algunas familias porque «ni siquiera los camiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) podían circular con esa cantidad de agua».

Ayer no había 'zona cero' en Los Alcázares como hace tres años. «Todo estaba inundado, de una punta a otra, y la mayor angustia era pensar que no podíamos llegar a algunas zonas», explica Cervera, quien recorrió la tarde anterior las zonas críticas para ofrecer a los vecinos que se alojasen en el Centro Deportivo de Los Narejos. «Solo quisieron tres familias, y las demás nos lo pidieron cuando ya había empezado la lluvia fuerte, pero finalmente se pudieron evacuar a los 150 vecinos, aunque hoy [por ayer] seguimos llegando a más viviendas afectadas», aseguró el regidor, quien ha vivido en su propia familia por segunda vez el golpe del agua. «Mi familia ha pasado la noche en la buhardilla, y el negocio, pues como el resto, perdido», explicaba ayer. El momento más duro fue la evacuación de una madre y su hija, ambas en sillas de ruedas. «La madre nos pidió que nos lleváramos antes a su hija», contó Cervera. Los barrios de Bahía Bella, La Fuensanta y el entorno del polideportivo volvieron a ser los más conflictivos.

En San Javier tuvieron que evacuar a 75 personas, que a lo largo del día fueron realojándose en casas de familiares aunque otras permanecían en el polideportivo municipal. El alcalde, José Miguel Luengo, pidió prudencia a los vecinos ante las numerosas carreteras cortadas.

A falta de valorar los daños, uno de los arreglos más cuantiosos se presentan en las playas de la laguna, donde las escorrentías se han tragado la arena y parte de algunos balnearios.