La certificación urbanística privada aspira a agilizar proyectos en la Región de Murcia con años de retraso

Hay proyectos de vivienda y de suelo en la Región de Murcia que acumulan demoras inasumibles para constructores y promotores, pero también para familias ... y empresas. Licencias municipales que deberían otorgarse en unas semanas siguen retrasándose durante meses, y muchos expedientes llegan a alargarse hasta años por «la secuencialidad de informes, la falta de previsibilidad y los cuellos de botella» en autorizaciones administrativas –Confederación Hidrográfica del Segura, Costas, Mancomunidad de Canales del Taibilla, Medio Natural, entre otras–, e informes de las compañías suministradoras.

El resultado se traduce en «inseguridad jurídica, costes al alza y entregas que se retrasan en plena ola de aumento de la demanda de vivienda», tal como advierten a LA VERDAD desde la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom). Por ello, en el sector confían en que la nueva herramienta de las Entidades de Certificación Urbanística (ECU) –en vigor desde junio–, unido a la nueva Ley de Simplificación Administrativa, permita abrir por fin una vía para que esta situación mejore considerablemente. Y es que el silencio positivo con garantías, o la simultaneidad de informes, deben servir para agilizar los procesos de tantos proyectos bloqueados.

PLAZO MEDIO Murcia 533 días.

Cartagena 459 días.

Alcantarilla 379 días.

Torre Pacheco 335 días.

Mazarrón 242 días.

Cieza 241 días.

Totana 239 días.

Alhama de Murcia 225 días.

Archena 216 días.

Águilas 203 días.

Lorca 162 días.

Molina de Segura 158 días.

Jumilla 139 días.

Yecla 132 días.

San Javier 83 días.

* Expedientes analizados desde su solicitud hasta el momento de visar la primera fase de la dirección de obras. Colegio de Arquitectos de Murcia (1 enero-30 de abril 2025).

Los datos que maneja el Colegio de Arquitectos de Murcia (Coamu) a partir de visados correspondientes al primer cuatrimestre de este año revelan un plazo medio excesivo (descartando valores atípicos) en la tramitación de los expedientes desde su fecha de solicitud hasta la obtención de licencia aportados por la dirección de obra en el momento de visar la primera fase. Y, por ejemplo, a la cabeza de las demoras están la ciudad de Murcia, con un promedio de 533 días, seguida por Cartagena, con 459. También sobresalen Alcantarilla y Torre Pacheco con valores muy elevados, 379 y 359, respectivamente, mientras que Lorca se queda en 162.

Ante esta realidad, las esperanzas están depositadas en que las ECU sirvan para paliar el problema. Se trata de entidades privadas y con personalidad jurídica –firmas especializadas, colegios profesionales– que están habilitadas para colaborar con los ayuntamientos en la gestión y el control de las licencias de obras. Eso sí, no sustituyen ni relegan el papel público de control de los servicios técnicos municipales. De forma que su labor consiste en simplificar el régimen de otorgamiento de los permisos necesarios, impulsado la obtención de una licencia básica previa a la urbanística. «Lo más importante es la agilidad que introducirán en los procedimientos, ya que va a reducirse drásticamente los plazos, por lo que también influirán sin duda en los costes», destaca el abogado especialista en urbanismo Pedro Javier Bastida, que asesora al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región en la configuración de su entidad de certificación. «Porque si se presenta una licencia básica con las ECU, la administración tiene 15 días para concederla, así como el plazo de un mes para licencia urbanística, a diferencia de los tres meses establecidos».

Su funcionamiento efectivo en territorios como la Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña ha dado muestras de la ventaja que supone. Y eso es lo que llevó a Bastida precisamente al estudio del marco jurídico para plantearlo a nivel regional, con un protagonismo en el caso de los colegios profesionales, «que están debidamente acreditados y fiscalizados, a la vez que cumplen los requisitos de capacidad técnica, material, financiera». La patronal de la construcción ejemplifica así lo que ocurre en el municipio de Murcia, que concentra buena parte de los expedientes que llevan años en tramitación. Y cita proyectos como la urbanización del UM-408 (Cabezo de Torres), presentado en 2019, que sigue en proceso. Y aunque este año obtuvo aprobación inicial, la realidad es que continúa el procedimiento hacia la autorización definitiva de las obras de urbanización, con trámites ambientales en curso. Igualmente, en Churra, junto a Thader y Nueva Condomina, hay sectores terciarios con documentación presentada desde 2020.

Pero a los retrasos municipales se suman demoras en la Administración autonómica, «especialmente en el caso de las evaluaciones ambientales». Así que «la falta de plazos predecibles y la complejidad técnica de algunas suponen un freno más a la eficiencia del desarrollo urbano», incide el máximo dirigente de Frecom. Y los retrasos no se limitan al ámbito residencial. También las empresas que buscan instalarse o ampliar actividad en suelo industrial se enfrentan a trámites excesivamente largos, informes sectoriales que se retrasan y una falta de coordinación entre administraciones que lastra la competitividad.

«Solucionan la falta de medios en los ayuntamientos pequeños»

Pedro Javier Bastida, profesional con una consolidada trayectoria en el sector, donde ejerce como director jurídico de Frecom y que fue secretario general de la patronal regional de promotores Apirm, destaca a LA VERDAD que «las entidades de certificación urbanística van permitir a las administraciones descargar de trabajo a sus oficinas técnicas». De hecho, «serán un aliado decisivo», así como también considera «importantísima» su labor paras las empresas y los ciudadanos, ya que al reducir los tiempos en las tramitaciones «ayudará a que no se incremente más los costes de las viviendas, lo que se denomina el tributo invisible».

«A los ayuntamientos pequeños, las ECU les van a solucionar la falta de medios (técnicos y humanos), aportándoles ese plus que las administraciones pequeñas no tienen. Por lo que podrán ser más ambiciosos en nuevos proyectos y desarrollos urbanísticos», indica Bastida, que se ha implicado mucho en la confección del marco jurídico y técnico para implicar a la administración en la concreción de esta figura.

Al final, «al funcionario le llega ese certificado elaborado, lo revisa, lo hace suyo y solo tiene que hacer un informe jurídico de compatibilidad». Por ello, insiste en que «hay mucho interés en que esta herramienta dote al empresario, abriéndole una nueva opción», sobre todo ante proyectos más complejos. «Creo que nos podemos poner a la vanguardia en la Región en materia de simplificación», concluye.