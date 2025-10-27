La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un hombre camina junto a unas parcelas en el municipio de Murcia, en las que se anuncia la construcción de un residencial. Nacho García

La certificación urbanística privada aspira a agilizar proyectos en la Región de Murcia con años de retraso

Los constructores confían en las nuevas entidades colaboradoras, como los colegios profesionales, para activar residenciales bloqueados por la burocracia administrativa

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:17

Hay proyectos de vivienda y de suelo en la Región de Murcia que acumulan demoras inasumibles para constructores y promotores, pero también para familias ... y empresas. Licencias municipales que deberían otorgarse en unas semanas siguen retrasándose durante meses, y muchos expedientes llegan a alargarse hasta años por «la secuencialidad de informes, la falta de previsibilidad y los cuellos de botella» en autorizaciones administrativas –Confederación Hidrográfica del Segura, Costas, Mancomunidad de Canales del Taibilla, Medio Natural, entre otras–, e informes de las compañías suministradoras.

