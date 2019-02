Un cerrajero con un cáncer de lengua puede trabajar pues no debe hablar «de forma permanente» EFE Domingo, 3 febrero 2019, 09:43

Un trabajador con carcinoma de lengua, secuelas de poliomielitis y diabetes no tiene limitaciones suficientes para ser declarado en incapacidad absoluta para toda actividad laboral, ya que puede realizar la que no le exija «una comunicación verbal permanente y precisa». Así lo establece la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al desestimar el recurso de este cerrajero contra la sentencia de un juzgado de lo Social, que tuvo en cuenta que tenía artrosis en una rodilla y otras patologías, pero estimó que «su habla es comprensible, pero no correcta del todo».

Fue declarado en junio de 1998 en incapacidad permanente total, pero en mayo de 2015 solicitó la revisión de grado al haberse agravado sus dolencias, pero se desestimó otorgarle la incapacidad absoluta.