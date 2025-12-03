Cermi reclama a la Comunidad revertir el recorte en las ayudas autonómicas a la discapacidad

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región (Cermi) reclamó este miércoles a la Comunidad, con motivo de la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad ... , que revierta el recorte de las ayudas autonómicas a personas con discapacidad destinadas a la adquisición de productos de apoyo y eliminar barreras arquitectónicas. Por un lado, las ayudas individualizadas de la Consejería de Política Social, que en 2024 contaron con un crédito inicial de 2,5 millones, con una ejecución de 2.550.237 euros y 1.556 solicitudes, se lanzaron este año con una dotación de 1,5 millones «ampliables». «Y nos trasladan que esperan poder ejecutar 2 millones», señaló el presidente del Cermi en Murcia, Pedro Martínez.

Por otro, advirtió que este año no hubo convocatoria de las ayudas para la mejora de la accesibilidad de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, que permiten acceder a subvenciones para mejorar las viviendas con cuantías que van de los 6.000 hasta los 18.000 euros. Esta sí se lanzó en 2024, pero no volverán a salir, al menos, hasta el próximo año. Por ello, Martínez demandó «que las políticas sociales recuperen su capacidad de protección efectiva y que las ayudas autonómicas complementen a las estatales y no sean sustituidas por ellas».

Otras reivindicaciones

Respecto a otras reivindicaciones, recordó que «persisten importantes carencias estructurales» que afectan al colectivo, como la «falta de accesibilidad en el parque de vivienda, una tasa de contratación todavía baja, con una población activa que no llega al 35%, brechas en la atención educativa especializada y tensiones en las prestaciones sociales motivadas por las listas de espera en el sistema de dependencia o la valoración del grado de discapacidad».

También incidió en la necesidad de poner en marcha de la figura del facilitador judicial, que ya actúa en comunidades como Madrid, y de revisar el precio/plaza en los centros y servicios de la discapacidad «para hacer frente a la subida del convenio colectivo». «Si no -advirtió-, se hará inviable prestar esos servicios por parte de las entidades en 2026».