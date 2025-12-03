La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un joven con discapacidad, en una vivienda adaptada. I. Royo

Cermi reclama a la Comunidad revertir el recorte en las ayudas autonómicas a la discapacidad

El presidente de la plataforma advierte de la disminución de la dotación para la compra de productos de apoyo personal en 2025 y la ausencia de convocatoria para las obras de mejora de accesibilidad en las vivienda

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:42

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región (Cermi) reclamó este miércoles a la Comunidad, con motivo de la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad ... , que revierta el recorte de las ayudas autonómicas a personas con discapacidad destinadas a la adquisición de productos de apoyo y eliminar barreras arquitectónicas. Por un lado, las ayudas individualizadas de la Consejería de Política Social, que en 2024 contaron con un crédito inicial de 2,5 millones, con una ejecución de 2.550.237 euros y 1.556 solicitudes, se lanzaron este año con una dotación de 1,5 millones «ampliables». «Y nos trasladan que esperan poder ejecutar 2 millones», señaló el presidente del Cermi en Murcia, Pedro Martínez.

