Cerdá descarta cualquier responsabilidad en el 'caso Novo Carthago': «No he presionado nunca a nadie»

Hubo que esperar a la decimotercera sesión del macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago', pero este lunes ... le llegó el turno a otro de los 'pesos pesados' de los sucesivos gobiernos de Ramón Luis Valcárcel. El exconsejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá descartó cualquier responsabilidad en el supuesto intento de recalificación ilegal de un terreno protegido junto al Mar Menor, en Cartagena, para permitir que Hansa Urbana levantase una urbanización con hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf. «Mi manera de trabajar era confianza en la profesionalidad de mis cargos y mis técnicos», remarcó a preguntas del fiscal anticorrupción, que reclama hasta tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación para este exalto cargo. «No he presionado nunca a nadie. He llegado a tener 1.300 funcionarios a mi cargo y no habrá ninguno que pueda decir que yo le he hecho una indicación en ningún sentido».

Cerdá -que fue también titular de Agricultura y Agua en varios ejecutivos- es uno de los tres de los siete acusados por este presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor que decidió tomar la palabra al término de la vista. El exconsejero, que rehusó contestar a las preguntas del letrado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse), explicó que su primer conocimiento del proyecto que Hansa pretendía llevar a cabo en el humedal de Lo Poyo le llegó a través del exdirector general de Medio Natural Carlos Brugarolas, que falleció en junio de 2019 a la espera de este juicio. «Me presentó el proyecto y pensé que era interesante», aseguró. «Le dije que estudiase la viabilidad o no viabilidad de este proyecto, como otros muchos proyectos que había».

El exconsejero aseguró no recordar los detalles de una reunión que, según han confirmado otros acusados y testigos, convocó él mismo en junio de 2004 en San Esteban para abordar el proyecto con técnicos y miembros de la promotora. «No sé quién estuvo ni quién no estuvo, si entré o salí», incidió. «No he presionado nunca a nadie pero, si hubiese querido hacerlo no creo que San Esteban fuese el sitio más indicado».

Sobre la orden de reinicio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que él mismo suscribió y que permitía el proyecto urbanístico a orillas del Mar Menor, el acusado descargó la responsabilidad en los técnicos y altos cargos de la Consejería. «Cuando la secretaría me pasaba una orden que firmar yo confiaba en que estaba todo bien», remarcó. «Confío en que todos los trámites están bien y lo firmo». El exconsejero hizo hincapié, en este punto, en que siempre creyó más conveniente la recalificación urbanística de los terrenos por ser más conveniente un uso recreativo que seguir dedicándolos a la agricultura. «Un regadío intensivo es muy agresivo y la Ley del Mar Menor, veinte años después, nos está dando la razón», subrayó.