El exconsejero Antonio Cerdá, este lunes, durante su declaración ante la Audiencia. Ros Caval / AGM

Cerdá descarta cualquier responsabilidad en el 'caso Novo Carthago': «No he presionado nunca a nadie»

El exconsejero asegura no recordar la reunión que convocó en San Esteban con técnicos y miembros de la promotora que pretendía construir en un terreno parcialmente protegido junto al Mar Menor. «Si hubiese querido hacerlo no creo que ese fuese el sitio más indicado», subrayó

Alicia Negre

Alicia Negre

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46

Hubo que esperar a la decimotercera sesión del macrojuicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago', pero este lunes ... le llegó el turno a otro de los 'pesos pesados' de los sucesivos gobiernos de Ramón Luis Valcárcel. El exconsejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá descartó cualquier responsabilidad en el supuesto intento de recalificación ilegal de un terreno protegido junto al Mar Menor, en Cartagena, para permitir que Hansa Urbana levantase una urbanización con hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf. «Mi manera de trabajar era confianza en la profesionalidad de mis cargos y mis técnicos», remarcó a preguntas del fiscal anticorrupción, que reclama hasta tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación para este exalto cargo. «No he presionado nunca a nadie. He llegado a tener 1.300 funcionarios a mi cargo y no habrá ninguno que pueda decir que yo le he hecho una indicación en ningún sentido».

