Algunos de los participantes en el CEO Congress 2025.

El CEO Congress Murcia 2025 desvela su programa completo: competitividad empresarial en un entorno global

· Jaime de Jaraíz (LG España), Anabel Díaz (Uber), Rosa Carabel (Eroski), Pedro Serrahima (Telefónica), María Luisa Martínez Gistau (CaixaBank), Toni Martínez (Mercadona) e Íñigo Polo (MasOrange) protagonizan el programa

LA VERDAD

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

El CEO Congress Murcia 2025, foro sobre liderazgo empresarial y directivo, presenta el programa completo de su sexta edición, que se celebrará el próximo 26 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia bajo el lema «Empresas competitivas en un entorno global. Claves y desafíos». El evento reunirá a más de un millar de directivos, empresarios y líderes de opinión a nivel nacional, consolidándose como una de las grandes citas en materia de liderazgo, competitividad e innovación.

El programa incluye la participación, entre otros, de Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG España, y Rosa Carabel, CEO de Eroski, que compartirán un diálogo sobre 'El reto de la competitividad. Liderando en un escenario global'. Anabel Díaz, vicepresidenta para Europa, Oriente Medio y África de Uber, que ofrecerá una ponencia sobre los modelos de éxito disruptivos e innovadores.

También estará Pedro Serrahima, director de Experiencia de Cliente y Calidad de Telefónica, con una intervención provocadora titulada 'La marca o el cliente. ¿Quién es el idiota?'. Además, María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, y Toni Martínez, director de Comunicación de Mercadona, debatirán sobre 'La comunicación corporativa en el contexto empresarial actual'.

Por su parte, Íñigo Polo, director de Administraciones Públicas y Servicios Digitales de MasOrange, que abordará el papel de la tecnología en la transformación digital de España. Además, el programa contará con las intervenciones de Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y ex vicepresidenta del Banco Mundial, que analizará 'España en Europa ante la nueva era geopolítica', en un dialogo moderado por Jaime García Legaz, economista y presidente de doValue España, y de Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que ofrecerá una intervención virtual sobre los grandes desafíos internacionales actuales.

