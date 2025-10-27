CEO Congress Murcia 2025 amplía su cartel con nuevos referentes del liderazgo empresarial y político

LA VERDAD Lunes, 27 de octubre 2025, 14:07 Comenta Compartir

El CEO Congress Murcia 2025, que celebrará su sexta edición el próximo 26 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas, continúa sumando nombres de primer nivel a su cartel de ponentes, consolidándose como una de las grandes citas nacionales sobre liderazgo empresarial y directivo.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Rosa Carabel, CEO de Eroski, defensora del liderazgo igualitario, del talento diverso, de la responsabilidad social y de la aplicación de las nuevas tecnologías, reflexionará sobre las claves y retos a los que se enfrentan las compañías para ser competitivas. Pedro Serrahima, director de Experiencia de Cliente y Calidad de Telefónica, que abordará cómo la experiencia de cliente se ha convertido en una de las claves para el éxito empresarial.

Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y exvicepresidenta del Banco Mundial, que participará en una entrevista conducida por Jaime García-Legaz, presidente de doValue España y economista del Estado, en la que abordarán los retos a los que se enfrentan Europa y España ante la nueva era geopolítica. Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ofrecerá, mediante intervención virtual, su visión y reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo y sobre la realidad geopolítica que nos afecta.

Junto a ellos, participará el periodista Carlos Segovia, subdirector y corresponsal económico de El Mundo, así como destacados líderes empresariales que ya habían sido anunciados en un primer avance del congreso: Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG España; Anabel Díaz, vicepresidenta para Europa, Oriente Medio y África de Uber; Íñigo Polo, director de Sector Público y Servicios Digitales en MasOrange; María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank y Toni Martínez, director de Comunicación de Mercadona.

El evento será inaugurado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de CROEM, Miguel López Abad, y contará con la periodista y prestadora de televisión Elena Argandoña como maestra de ceremonias. Bajo el lema «Empresas competitivas en un entorno global. Claves y desafíos», el CEO Congress Murcia reunirá a más de un millar de directivos, empresarios y líderes de opinión en una jornada que combinará reflexión estratégica, análisis económico y experiencias inspiradoras.

