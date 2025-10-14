El CEO Congress 2025 desvela los primeros líderes empresariales que protagonizarán su sexta edición en Murcia Ousman Umar, de Nasco Feeding Minds (Premio Princesa de Girona Social 2021), ofrecerá la conferencia inspiracional de este año

LA VERDAD Martes, 14 de octubre 2025, 12:33 Comenta Compartir

El CEO Congress Murcia 2025 celebrará su sexta edición el próximo 26 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas. El evento será inaugurado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de CROEM, Miguel López Abad, quienes abrirán una jornada llena de liderazgo empresarial.

Entre los primeros confirmados figuran destacados líderes empresariales están Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG España; Anabel Díaz, vicepresidenta para Europa, Oriente Medio y África de Uber; Íñigo Polo, director de Sector Público y Servicios Digitales en MasOrange; María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y RRII de CaixaBank; y Toni Martínez, director de Comunicación de Mercadona.

Ousman Umar, fundador y CEO de Nasco Feeding Minds, ONG con sede en Ghana y Barcelona dedicada a educar a la gente de su país natal frente al drama migratorio, protagonizará una conferencia inspiradora para los asistentes. Reconocido con el Premio Princesa de Girona Social 2021, Umar compartirá su historia personal, un testimonio de superación que promueve valores fundamentales como la resiliencia, el esfuerzo, la capacidad de superación y la adaptación a los cambios para alcanzar metas impensables. Además, como novedad, el CEO Congress Murcia 2025 contará con la periodista Elena Argandoña, periodista y presentadora de Telemadrid, que conducirá el evento.

Bajo el lema “Empresas competitivas en un entorno global. Claves y desafíos”, el congreso reunirá a más de un millar de directivos y profesionales en un espacio de reflexión y networking, que ya ha consolidado a Murcia como punto de encuentro nacional para el liderazgo empresarial.

Seis años de crecimiento y éxito consolidado

El CEO Congress es una iniciativa privada impulsada por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y por la consultora especializada MB Comunicación. Esta sexta edición reafirma la apuesta del CEO Congress como el evento de referencia para directivos y CEO en España.