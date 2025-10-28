La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de una donación de sangre en Murcia. Javier Carrión / AGM

El Centro Regional de Hemodonación hace un llamamiento urgente a la donación de sangre

La Región de Murcia necesita donaciones de sangre de todos los grupos, especialmente O+, O- y A-, para mantener la actividad quirúrgica y garantizar los tratamientos de pacientes oncológicos y hematológicos

LA VERDAD

Martes, 28 de octubre 2025, 12:18

Comenta

El Centro Regional de Hemodonación emitió este martes un llamamiento urgente a la población ante el descenso en las donaciones de sangre y el aumento de la demanda hospitalaria de componentes sanguíneos en la Región de Murcia.

Dado que es fundamental disponer de reservas suficientes para asegurar que los hospitales puedan seguir realizando intervenciones y tratamientos sin interrupción, se precisan donaciones urgentes de todos los grupos sanguíneos, especialmente O+, O- y A-, para mantener la actividad quirúrgica y los tratamientos de pacientes oncológicos y hematológicos.

Todas las donaciones son necesarias para cubrir la demanda asistencial, ya que los grupos A+ y O+ son los más frecuentes entre la población, mientras que A- y O- son los más escasos y, por tanto, los más críticos en situaciones de urgencia.

Desde el Centro Regional de Hemodonación se apela a la solidaridad de la ciudadanía y se recuerda que cada donación puede salvar hasta tres vidas. La colaboración inmediata de los donantes es esencial para restablecer las reservas de sangre y garantizar la normalidad asistencial en los hospitales del Servicio Murciano de Salud.

Puntos y horarios de donación

Las personas de entre 18 y 65 años, con buena salud y sin enfermedades que impidan la donación, pueden acudir a cualquiera de los puntos fijos del Centro Regional de Hemodonación:

Murcia: Centro Regional de Hemodonación, Ronda de Garay, s/n.

Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30.

Teléfono: 968 341 990

Cartagena: Hospital Santa María del Rosell (3ª planta).

Lunes y miércoles de 15:00 a 21:00; martes, jueves y viernes de 8:30 a 14:00.

Teléfono: 968 326 317

Lorca: Ambulatorio Santa Rosa de Lima (planta baja).

Primer y tercer jueves de cada mes, de 17:00 a 21:00.

Teléfono: 968 341 990

Además, los equipos móviles de donación continúan recorriendo municipios y pedanías de toda la Región de Murcia para facilitar la participación de los ciudadanos. Los lugares y horarios pueden consultarse en la web habilitada para tal efecto.

