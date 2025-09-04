La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un donante de sangre, en una imagen de archivo. LV

El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0- ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos

Quienes estén interesados pueden hacerlo este jueves en varios puntos de la Comunidad

EP

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:04

El Centro Regional de Hemodonación hizo este jueves un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente del tipo 0-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

En concreto, se apuntó que los niveles de sangre son más críticos en el caso del 0-, por lo que llama a donar sangre de este tipo de forma urgente; mientras que los donantes de 0+ pueden hacerlo en 2 o 3 días y los del resto de manera habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, residir en España y tener un buen estado de salud. Quienes estén interesados pueden hacerlo este jueves en el Centro Regional, en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, hasta las 14 horas. Además, durante la jornada se hacen extracciones de sangre desde las 17.30 a las 21.30 horas en el consultorio médico de La Aljorra, en Cartagena; en el centro de salud Totana Norte y en la segunda planta del Centro de Especialidades Santa Rosa de Lima, en Lorca.

El Centro Regional de Hemodonación recordó también que todos los días se necesitan donaciones de sangre para ayudar a mejorar el estado de salud de personas que han sufrido accidentes de tráfico, problemas oncológicos, partos complicados o intervenciones quirúrgicas, entre otros.

