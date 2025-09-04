El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0- ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos Quienes estén interesados pueden hacerlo este jueves en varios puntos de la Comunidad

El Centro Regional de Hemodonación hizo este jueves un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente del tipo 0-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

En concreto, se apuntó que los niveles de sangre son más críticos en el caso del 0-, por lo que llama a donar sangre de este tipo de forma urgente; mientras que los donantes de 0+ pueden hacerlo en 2 o 3 días y los del resto de manera habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, residir en España y tener un buen estado de salud. Quienes estén interesados pueden hacerlo este jueves en el Centro Regional, en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, hasta las 14 horas. Además, durante la jornada se hacen extracciones de sangre desde las 17.30 a las 21.30 horas en el consultorio médico de La Aljorra, en Cartagena; en el centro de salud Totana Norte y en la segunda planta del Centro de Especialidades Santa Rosa de Lima, en Lorca.

El Centro Regional de Hemodonación recordó también que todos los días se necesitan donaciones de sangre para ayudar a mejorar el estado de salud de personas que han sufrido accidentes de tráfico, problemas oncológicos, partos complicados o intervenciones quirúrgicas, entre otros.

