El Centro de Bioquímica realizó cerca de 27.000 pruebas del talón entre 2023 y 2024

El Centro de Bioquímica y Genética Clínica (CBGC), referente regional en el diagnóstico genético, ha presentado su Memoria de Actividad 2023-2024, que recoge los principales logros asistenciales, científicos y formativos de los últimos dos años. Con más de 50 años de historia, el centro ha mantenido una evolución constante, a través de su apuesta por la innovación tecnológica y la mejora continua de la calidad en la atención sanitaria.

Durante este periodo, el centro, que dirige la doctora Isabel Expósito, ha gestionado 24.800 solicitudes de estudios genéticos y genómicos correspondientes a más de 20.800 pacientes, además de realizar 26.994 pruebas dentro del Programa de Cribado Neonatal de enfermedades congénitas en prueba de talón, una herramienta clave de prevención secundaria que permite detectar precozmente enfermedades congénitas antes de la aparición de síntomas. Este programa, que se lleva a cabo en el laboratorio de metabolopatías del centro, se realiza a todos los recién nacidos de la Región de Murcia y de la Ciudad Autónoma de Melilla. La incorporación de nuevas patologías al programa, como la hiperplasia suprarrenal congénita en 2025, y próximamente la inmunodeficiencia combinada severa y la atrofia muscular espinal, sitúan a la Región entre las más avanzadas en cribado neonatal a nivel nacional.

La prueba de cribado consiste en la toma de una muestra de sangre del talón del recién nacido, que se recoge entre las 24-72 horas de vida del bebé. El programa de cribado neonatal es una actividad preventiva asistencial que permite detectar de forma precoz enfermedades congénitas para poder tratar antes de la aparición de síntomas en los recién nacidos y prevenir discapacidades, mejorar su pronóstico y aumentar la calidad de vida.

