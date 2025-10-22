Más de un centenar de colegios se interesan en acoger 1º y 2º de ESO «España es el segundo país de Europa con la tasa más alta de abandono educativo temprano», señaló el consejero Víctor Marín

Más de un centenar de colegios de Infantil y Primaria se han interesado en impartir 1º y 2º de ESO el próximo curso, según indicó el consejero de Educación, Víctor Marín. LA VERDAD adelantó que la Consejería se planteaba estaba opción en determinados centros de Primaria que reunieran una serie de requisitos.

Marín indicó en la Asamblea que se celebró «una reunión técnica informativa con los equipos directivos interesados», y que los colegios que deseen sumarse a la iniciativa deberán «recabar el apoyo del claustro y del consejo escolar y remitir la documentación a la Consejería antes del 13 de noviembre».

El consejero defendió que esta medida «proporcionará más estabilidad, confianza y protección a los alumnos en una edad muy complicada, el tránsito de los once a los doce años», y apostó que «mejorará las tasas de éxito escolar, reforzará la coordinación entre los equipos docentes de Primaria y Secundaria y facilitará proyectos educativos conjuntos centrados en la orientación y el acompañamiento del alumnado».

En la respuesta del consejero ante una pregunta en el hemiciclo regional formulada por el Partido Popular, el consejero Marín subrayó que la medida se centrará «especialmente en colegios ubicados en entornos rurales o con contextos de vulnerabilidad social», e insistió en que «se trata de una acción moderna, realista y eficaz, que marca distancia con un modelo educativo fracasado, el que nació con la Logse y que hoy perpetúa la Lomloe, un modelo que ha instalado la mediocridad en el rendimiento académico, ha minado la cultura del esfuerzo y ha erosionado la autoridad del docente en las aulas».

Víctor Marín respaldó su afirmación con datos: «España es el segundo país de Europa con la tasa más alta de abandono educativo temprano, lidera el desempleo juvenil y dedica un 20% del tiempo lectivo a poner orden en clase. El 75% de los expedientes disciplinarios se concentran en la ESO, y dentro de ella, precisamente en 1º y 2º».

Carlos Albaladejo, diputado popular autor de la pregunta, calificó esta iniciativa como «una medida eficaz, sensible y muy aplaudida por la comunidad educativa», y señaló que «la Región de Murcia vuelve a ser pionera en políticas educativas modernas, igual que lo fue con la regulación del uso de pantallas electrónicas en las aulas, cuando ninguna otra comunidad lo había hecho todavía».