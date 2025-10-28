La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Cemop busca interesados en colaborar en sus encuestas

El panel de la Universidad de Murcia invita a participar en los estudios que realiza para reflejar la realidad social, económica y política de la Región de Murcia

LA VERDAD

Martes, 28 de octubre 2025, 20:24

El Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) busca interesados en colaborar en las encuestas digitales que realiza. El objetivo es impulsar la creación de una red de personas que participe en los estudios que realiza para reflejar la realidad social, económica y política de la Región de Murcia. El Cemop invita a participar a la ciudadanía para conocer mejor los problemas y las necesidades que reivindican.

Los participantes en las encuestas podrán gozar de beneficios, como sorteos que, de forma periódica, repartirán tarjetas regalo entre las personas inscritas. Además, existirá un sistema de puntos canjeables por premios. Los interesados en colaborar con los estudios del Cemop se pueden inscribir en la página web https://encuestas.um.es/encuestas/NTA4MzA.c

