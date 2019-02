La formación Vox celebra este sábado su primer congreso regional, en el que decidirán «gran parte de las estrategias del partido de cara a los comicios electorales de abril y mayo», según informaron este viernes en un comunicado en el que, además, confirmaban la información adelantada ayer por 'La Verdad' acerca de la supresión de las primarias del partido.

El presidente de Vox Murcia, Pascual Salvador, señaló que su formación apuesta por «las personas individuales y trabajadoras y no por los personajes que puedan llegar desde otras formaciones políticas», aunque no hizo referencia concreta a una situación similar. En el comunicado aseguran, además, que en la formación no tienen miedo a que la eliminación de primarias les pueda enfrentar a «una bicefalia similar a la de partidos nacionalistas como el PNV que, por un lado, mantiene al líder de la formación política y, por otro, al candidato a la Comunidad respectiva y al primer ayuntamiento».