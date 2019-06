La UMU y Cefusa colaboran para crear el primer 'santuario de lechones' del mundo José Fuertes y José Luján firman el acuerdo de colaboración. / UMU Permitirá investigar en estos animales los efectos para la salud que pudieran tener en edad adulta las personas nacidas a partir de técnicas de reproducción 'in vitro' UMU MURCIA. Viernes, 21 junio 2019, 08:29

La Universidad de Murcia y Cefusa, empresa ganadera de Grupo Fuertes, firmaron el pasado miércoles un acuerdo de colaboración que permitirá poner en marcha un 'santuario de lechones' en la Granja Veterinaria de la Universidad de Murcia. José Luján, rector de la UMU, y José Fuertes, consejero delegado de Cefusa, rubricaron el contrato que permitirá desarrollar proyectos de investigación en dicho espacio.

En este 'santuario de lechones' convivirán en libertad y en condiciones lo más parecidas posibles al entorno natural -en espacio abierto y con una charca- cerdos nacidos con novedosas técnicas de reproducción asistida y cerdos nacidos de forma natural. Pilar Coy, catedrática de Fisiología y coordinadora del proyecto, explicó que el objetivo es poder medir y estudiar a través de los cerdos las posibles consecuencias para la salud que puedan tener al llegar a la edad adulta las personas nacidas mediante técnicas de fecundación 'in vitro'. «Esto es algo que no podemos estudiar en seres humanos porque no existen personas ancianas; la de mayor edad nacida por estas técnicas tiene ahora cuarenta años», aseguró Coy.

Los investigadores podrán realizar desde estas instalaciones el seguimiento y control del crecimiento, metabolismo, resistencia a enfermedades o capacidad reproductiva de los animales reproducidos tanto con el nuevo método como con la técnica convencional, y compararlos con los animales nacidos por fecundación natural. La catedrática Pilar Coy apunta que hay indicios de que las personas nacidas mediante técnicas 'in vitro' pueden tener mayor propensión a desarrollar algunas enfermedades, como la diabetes o alteraciones cardiovasculares, y este proyecto de investigación permitirá tener conclusiones extrapolables a los humanos. «Solo con que podamos evitar alguna enfermedad a una persona ya nos daríamos por satisfechos», comenta Coy, quien ha querido dejar claro que las técnicas de reproducción 'in vitro' son totalmente seguras y que el proyecto trata de ver posibles efectos en la salud a largo plazo.

Desarrollo de estudios

El 'santuario de lechones' será el primero del mundo de estas características y permitirá que grupos de investigación de EE UU con los que ya hay contactos puedan venir a desarrollar otro tipo de investigación. El proyecto para la construcción de este 'santuario' está ya preparado, a la espera de resolver trámites administrativos para comenzar su construcción.

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, agradeció a Cefusa y Grupo Fuertes su disposición a colaborar con la institución en un proyecto tan importante y que puede tener importantes repercusiones sociales.