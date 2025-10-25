La Católica saca la ciencia a la calle La Universidad participa este fin de semana con más de 40 actividades en la Semana de la Ciencia y la Tecnología

El presidente regional y la rectora de la UCAM, en una demostración de UCAM SENS con una jugadora del UCAM Cartagena Tenis de Mesa.

Sacar la ciencia a la calle y que toda la sociedad, sin importar su edad, pueda disfrutar de ella, creando vocaciones entre los más jóvenes. Este es el objetivo de la Semana de la Ciencia, organizada por la Fundación Séneca, que se celebra este fin de semana en el Jardín del Malecón de Murcia y en la que participa activamente la Universidad Católica de Murcia con más de 40 actividades pertenecientes a cerca de una treintena de áreas de conocimiento relacionadas con la salud, la comunicación, la nutrición, la gastronomía, el deporte o las ingenierías; este año bajo el lema 'Atrévete a descubrir'.

El evento comenzó ayer, y continuará hoy de 11 h a 14 h y de 17 h a 21 h y el domingo de 11 h a 14 h. Los visitantes podrán recoger su 'Pasaporte científico' en el estand institucional de la UCAM y, tras completar seis actividades, recibirán un obsequio.

