Francisca Moya del Baño. Alfonso Durán

La catedrática Francisca Moya, reconocida como Persona Mayor del Año

La ciezana es una de las galardonadas, junto a dos iniciativas municipales de Molina y Murcia, en los 'Premios Mayores Región de Murcia'

LA VERDAD

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:11

La ciezana Francisca Moya del Baño, primera mujer catedrática de la Universidad de Murcia, ha sido reconocida como 'Persona Mayor del Año' en los 'Premios Mayores Región de Murcia' otorgados por la Comunidad, a través de la Consejería de Política Social.

Estos galardones también han distinguido la labor social desarrollada por el taller de animación a la lectura y escritura del Centro social de mayores de Molina de Segura, así como por el taller intergeneracional 'Historias que conectan' del Ayuntamiento de Murcia, en las categorías de ámbito local y autonómico, respectivamente.

La consejera Conchita Ruiz destacó que «estos premios ponen en valor el compromiso y la dedicación de personas mayores que son un ejemplo de vida activa y de contribución a la sociedad, que destacan por su participación en acciones transformadoras que dejan huella».

Un ejemplo de ello es la catedrática Francisca Moya del Baño, profesora emérita de la UMU. La ciezana ha sido pionera en numerosos aspectos de la docencia y la primera directora de una revista científica en la Universidad de Murcia. Además de los logros académicos, ha destacado por su trabajo y contribución a la igualdad de género. En la actualidad es voluntaria de las entidades sociales Proyecto Hombre y de la organización Cruz Roja.

