Una cátedra de la UCAM suspende un máster criticado por pseudocientífico Vistas del Monasterio de los Jerónimos, sede de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. / NACHO RODRÍGUEZ / AGM La universidad privada no impartirá finalmente un título en suplementación ortomolecular previsto para el mes de octubre JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:52

La suplementación ortomolecular, una pseudoterapia que según el Ministerio de Ciencia «no tiene ningún soporte en el conocimiento científico», ha estado a punto de protagonizar un máster de la UCAM de la mano de la Cátedra de Salud y Bienestar social, vinculada a la empresa Lallita Pharma. El pasado 29 de julio, la responsable de esta cátedra, Sonia Fernández-Durán, firmó un acuerdo con la Escuela de Salud Integrativa (ESI) de Madrid, dedicada a la promoción de diversas pseudoterapias, para la realización del «primer máster universitario en suplementación ortomolecular», según consta en la página de Facebook de Lallita Pharma. Sin embargo, finalmente este título, previsto para el próximo mes de octubre, no llegará a impartirse ante las críticas por su contenido pseudocientífico.

La Escuela de Salud Integrativa borró ayer de su página web toda la información relativa al máster, después de que 'La Verdad' se interesase por este asunto. La ESI está vinculada a la Fundación Vivo Sano, dedicada a la promoción de diversas terapias y teorías sin evidencia científica, entre ellas la suplementación ortomolecular, que parte de la premisa de que grandes dosis de micronutrientes, como la vitamina C, son eficaces en el tratamiento de diversas enfermedades. En el profesorado del máster de la UCAM, aportado por la ESI, figuraban desde un cirujano que sostiene que es posible la sanación mediante la imposición de manos hasta defensores de la 'medicina energética', la homeopatía y la hidroterapia del colon, entre otras terapias sin evidencia alguna. La Organización Médica Colegial (OMC) considera que la medicina ortomolecular es «potencialmente peligrosa, más aún en el tratamiento del cáncer, donde puede influir negativamente en personas de buena fe o con fragilidad emocional».

EL MÁSTER Los promotores El máster estaba organizado por la Escuela de Salud Integrativa (ESI) de Madrid, que aportaba el profesorado, y se publicitaba como titulación propia de la Universidad Católica de Murcia a través de la Cátedra de Salud y Bienestar Social, patrocinada por la empresa Lallita Pharma. La pseudoterapia La medicina ortomolecular se basa en la premisa de que grandes dosis de micronutrientes, como por ejemplo la vitamina C, pueden prevenir o incluso curar numerosas patologías. El Ministerio de Ciencia la considera una pseudoterapia porque no tiene «ningún soporte en el conocimiento científico». La Organización Médica Colegial señala que «no existen evidencias que demuestren resultados favorables en ninguna enfermedad». El máster La fecha prevista de inicio era el 5 de octubre. La duración era de 1.650 horas teórico-prácticas (66 créditos) y la matrícula costaba 6.000 euros.

A finales de agosto, la publicación sanitaria 'Redacción Médica' denunció que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid publicitaba en su página web el máster de suplementación ortomolecular de la UCAM y la Escuela de Salud Integrativa, previsto para el próximo mes de octubre. A raíz de esta información, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp) advirtió de que la medicina ortomolecular «es una pseudociencia» que, en el caso del cáncer, «puede llevar a la muerte a alguien que cree estar bajo un tratamiento real». Para la Apetp, «seguir haciendo cursos para difundirla, como hace la UCAM, es demencial».

Entre el profesorado figuran defensores de la sanación mediante la imposición de manos, la 'medicina energética' y la homeopatía

«Ni se imparte ni se oferta»

Un portavoz de la UCAM señaló ayer, a preguntas de 'La Verdad', que «esta universidad ni ha impartido ni oferta el citado curso. Una entidad externa al parecer puntualmente lo anunció en su oferta, habiéndolo retirado a instancias de esta universidad». 'La Verdad' se puso también en contacto con la responsable de la cátedra de salud y bienestar de la UCAM, Sonia Fernández-Durán, quien confirmó que, finalmente, no se impartirá esta titulación. «Ya se les ha notificado [a la Escuela de Salud Integrativa] que no se va a hacer. No hemos visto la viabilidad del proyecto», afirmó. Fernández-Durán no aclaró si las críticas al contenido pseudocientífico del máster han influido en la decisión, ni concretó cuándo se desestimó el proyecto. La directora de la cátedra aseguró que nunca llegó a cerrarse el acuerdo entre la UCAM y la ESI. Sin embargo, en la página de 'Facebook' de Lallita Pharma figura incluso una foto de la firma de dicho acuerdo, el pasado 29 de julio.

«Acuerdo de colaboración»

La Fundación Vivo Sano también mantiene en su página web la existencia del «acuerdo de colaboración» con la UCAM y con Lallita Pharma. Tampoco ha sido borrado, de momento, el anuncio de una 'masterclass' sobre «suplementación nutricional integrativa» prevista para el próximo 21 de septiembre en Madrid, con la UCAM como entidad colaboradora.

'La Verdad' se ha puesto en contacto con la ESI, pero ningún responsable ha querido hacer declaraciones. La entidad habla en la información disponible sobre el máster de «suplementación» ortomolecular, de forma que presenta estos tratamientos como complementarios y no como sustitutivos de los convencionales.