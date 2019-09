Casado, sobre la gota fría: «No tiene sentido que miles de hectómetros cúbicos se hayan vertido al mar» Casado, junto a López Miras, durante su visita a algunas de las zonas más afectadas en la Región por la gota fría. / Antonio Gil / AGM El presidente del PP visita San Javier y Los Alcázares, dos de los municipios más afectados por las inundaciones provocadas por el temporal de hace dos semanas EFE Murcia Jueves, 26 septiembre 2019, 17:06

El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró este jueves en Los Alcázares que el cambio climático «no se combate» en Nueva York, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino ante la Asamblea General de la ONU, sino «en el terreno» y ejecutando infraestructuras hídricas.

«No tiene sentido que hace un mes estuviéramos hablando de trasvases y que en algún municipio de España había que ir con cisternas a los pueblos, y ahora miles de hectómetros cúbicos de agua se hayan vertido al mar, además con desperfectos ecológicos, como al mar Menor», afirmó Casado durante su visita a Los Alcázares, uno de los municipios más afectados por las inundaciones provocadas por la gota fría. El líder popular se trasladó más tarde a San Javier, otra de las localidades donde la DANA hizo estragos.

El presidente de los populares consideró que Sánchez, que visitó Los Alcázares dos días después de iniciarse la gota fría, en vez de presentar el 'Green New Deal' en Estados Unidos, «tiene que venir aquí» a hacer «embalses y diques» porque, de lo contrario, «va a parecer que esto es una demagogia preelectoral».

Además de las «ayudas directas» que, según Casado, han dado el Gobierno regional y los ayuntamientos, la sociedad necesita que ese anuncio de las partidas que el Gobierno central ha anunciado «puedan cubrir todos los daños en base a la declaración de zona catastrófica, pero, sobre todo, que pueda empezar a planificar que esto no se repita», incidió Casado.

El dirigente del PP remarcó que el cambio climático «se combate» con el presupuesto público y reprochó al PSOE que no haya hecho «nada» desde que gobierna, con todos los planes de cuenca «paralizados». «Tenemos que defender el medio ambiente, pero de verdad, no con mensajes grandilocuentes y electoralistas desde fuera de España», enfatizó.

«El PP está una vez más pisando tierra, en lo que le importa a la gente de verdad, en la España real, y para la España de las alturas ya están otros, pero España no está para bromas», concluyó el presidente del PP.

Por su parte, el presidente regional del PP y de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, acusó a Sánchez, tras aprobar el Consejo de Ministros un decreto ley de ayudas al 50% que calificó de «francamente decepcionante», de «incumplir la palabra» que le «dio personalmente» durante su encuentro en Los Alcázares en el que se comprometió a «no escatimar en recursos».

«Ha escatimado la mitad de la ayuda para la catástrofe, esperemos que lo reconsidere, que cumpla su palabra y no deje tirados a los murcianos y si él los deja tirados aquí hay un gobierno de la Región que no los va a dejar en absoluto tirados», afirmó López Miras, quien alabó la visita de Casado para dar «ideas y propuestas». «Siempre que viene a la Región de Murcia es para aportar y no para hacerse la foto», concluyó.