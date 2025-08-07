De zonas verdes a suelo descuidado en Cartagena

Son los jardines más modernos de la ciudad, pero esa condición no les exime de sufrir la falta de un mantenimiento adecuado. Los parterres que ... adornan la zona de senda y carril bici del Plan Rambla, entre el centro comercial y el estadio Cartagonova, verdean. Pero no lo hacen por una detallada conservación de sus plantas, sino por la proliferación de matorrales y plantas silvestres, que se abren camino entre los olivos, palmeras y otras plantas ornamentales que requieren poca agua plantadas por la empresa Cartagena Parque.

Donde cuesta encontrar verde es en otros jardines de la ciudad, como el parque Escipión de Los Barreros, cuyos parterres solo lucen la tierra compactada por años sin que brote la hierba.

Otro caso denunciado por vecinos del Ensanche es la situación del palmeral ubicado entre las calles Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar, Ronda del Ferrol y Ronda Ciudad de La Unión. Ese espacio no solo ha perdido ejemplares de esbeltos árboles en los últimos meses. Los que quedan están entre restos de grava, césped artificial y una lona legra levantada por la desidia.