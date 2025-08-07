La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Frondosos matorrales y malas hierbas en un tramo de la senda y el carril bici que une el centro comercial La Rambla y el Cartagonova. Pablo Sánchez / AGM
Zoom fotográfico

De zonas verdes a suelo descuidado en Cartagena

La falta de cuidado llena de matorrales jardines como los del Plan Rambla y deja como secarrales varios en los barrios

Pablo Sánchez / AGM

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:22

Son los jardines más modernos de la ciudad, pero esa condición no les exime de sufrir la falta de un mantenimiento adecuado. Los parterres que ... adornan la zona de senda y carril bici del Plan Rambla, entre el centro comercial y el estadio Cartagonova, verdean. Pero no lo hacen por una detallada conservación de sus plantas, sino por la proliferación de matorrales y plantas silvestres, que se abren camino entre los olivos, palmeras y otras plantas ornamentales que requieren poca agua plantadas por la empresa Cartagena Parque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena
  4. 4 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  5. 5

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  6. 6 Cuatro establecimientos de Murcia estrenan sus recuperadas terrazas covid
  7. 7 Multan a un camionero por sextuplicar la tasa máxima de alcohol en Murcia
  8. 8

    David Baños: «Me dejo guiar mucho por lo que me pide el corazón»
  9. 9

    Goiria tendrá 3 millones para devolver al Real Murcia a la élite
  10. 10 Antonio David, el pivote que completa la medular del Murcia, ya es futbolista grana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad De zonas verdes a suelo descuidado en Cartagena

De zonas verdes a suelo descuidado en Cartagena