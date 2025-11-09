Voluntarios de la UCAM hacen más humana la estancia en el hospital Santa Lucía de Cartagena Alumnos de Enfermería acompañan a pacientes de larga estancia dentro de una iniciativa incluida en el proyecto 'Secunda Smile' de la Fundación FADE

En los pasillos del hospital Santa Lucía, entre los tratamientos y el silencio de las habitaciones, un grupo de jóvenes voluntarios rompe la rutina con sonrisas y gestos de cariño. Son estudiantes, en su mayoría, del grado en Enfermería de UCAM Cartagena, que participan en el proyecto 'Secunda Smile' de la Fundación FADE, una iniciativa que convierte la humanidad en un gran apoyo para la medicina. En hospitales como el Santa Lucía, el Rosell o la Arrixaca estos estudiantes acompañan a pacientes con enfermedades graves o en fase terminal. No sólo se trata de acompañamiento, también realizan con ellos otras actividades que van desde pintar a organizan talleres para hacerles su estancia en el hospital más llevadera pero, sobre todo, les escuchan y les ofrecen su tiempo y presencia.

«Queremos que los futuros profesionales sanitarios aprendan a mirar más allá de la enfermedad, a cuidar también el alma de los pacientes», explica Isabel Cegarra, coordinadora de 'Secunda Smile'.

Los voluntarios se encargan de acompañar a los pacientes en planta y en el hospital de Día, invitándolos a participar en talleres de arte, sesiones de ejercicio terapéutico y actividades que les aportan compañía y alivian la soledad. Durante las visitas, las conversaciones fluyen con naturalidad. Los voluntarios comentaron que los pacientes hablan de sus familias, de su juventud o de las experiencias que marcaron su vida.

Mientras, los estudiantes les ofrecen pequeños detalles como dibujos o manualidades elaborados por ellos mismos, con la intención de que esos gestos sencillos que transformen el ambiente hospitalario y fortalezcan el vínculo humano entre cuidadores y pacientes.

En esta labor, la coordinadora de FADE guía y acompaña a los estudiantes en cada jornada, mientras que el personal sanitario colabora estrechamente con ellos, orientándolos en el trato con los pacientes y facilitando su integración en las rutinas asistenciales. «No hay nada comparable a ver cómo se iluminan los ojos de una persona que llevaba días sin sonreír; a veces basta con escuchar o simplemente estar, y eso te cambia a ti también», afirma María Jordán Cano, estudiante de Enfermería y voluntaria del proyecto.

El equipo asistencial del Santa Lucía también valora el impacto positivo que estos jóvenes tienen en el ambiente del hospital y en el ánimo de los pacientes. Una de ellos es Ascensión González, técnico auxiliar de Enfermería del hospital, quien destaca que «dan un aire fresco a las salas y consiguen que los pacientes se olviden por un rato de su dolor».

También los usuarios perciben esa calidez y cercanía. Francisca, una de las pacientes que participa en los talleres, asegura que «cuando las alumnas vienen, todo se vuelve más fácil. En los días en los que no podía más, su presencia me dio paz y fuerza para seguir adelante».

Para la UCAM, el voluntariado es una parte esencial de su identidad. De hecho, la institución impulsa de forma permanente programas de acompañamiento solidario, mientras anima a estudiantes, docentes y personal de administración y servicios a implicarse en iniciativas sociales y sanitarias como ésta.