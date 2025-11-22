Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE

La Consejería de Fomento y la recién constituida Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor dieron este viernes visto bueno conjunto al ... borrador que le harán llegar al Ministerio de Transportes para la ampliación de la línea del FEVE. Tanto el consejero Jorge García Montoro como los alcaldes de los municipios de la comarca mostraron su satisfacción por la aprobación inicial de este documento que ahora deberá recibir el visto bueno del Gobierno central, que será quien, a la postre, pondrá el dinero para ejecutar las obras que lleven el ferrocarril más allá de La Unión y Los Nietos. La intención es extender el servicio, por un lado, hacia Cabo de Palos y La Manga y, por otro, hacia los municipios de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar.

El documento apenas ofrece detalles de cómo será esa futura línea. La Comunidad, con tal de impulsar el proyecto y acortar plazos, elaborará dos estudios de viabilidad, uno del ramal hacia La Manga y otro del ramal que discurre por la ribera oeste del Mar Menor. Será en esos documentos donde, según explicó el consejero, se podrá aterrizar y concretar algunos detalles como puede ser el coste estimado de esta infraestructura, las estaciones con las que contará, los convoyes que se necesitarán o las frecuencias.

Tanto el consejero como los alcaldes coincidieron en subrayar el interés mostrado por el Gobierno de España en impulsar este proyecto por medio la concesión de unos fondos europeos para movilidad sostenible. En este sentido, también asintieron en que la actual línea Cartagena-Los Nietos está obsoleta, es deficitaria y no responde a las necesidades actuales de la población. La alcaldesa, Noelia Arroyo, apreció en esta futura línea una oportunidad de generar comarca y área metropolitana.

La pretensión es que el nuevo ferrocarril, más moderno, esté completamente electrificado para, de ese modo, encajar en los objetivos del Ministerio y en las directrices de Europa, que buscan fomentar el transporte colectivo con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y luchar contra el cambio climático.

Después de la construcción de la línea, la Comunidad asumirá la gestión, mantenimiento y explotación de la misma tomándole el relevo a Renfe y dando lugar a lo que será la primera red de ferrocarril autonómica. Algo que ya sucede en otras comunidades como la valenciana o el País Vasco, que cuentan con líneas propias más allá de las operadas históricamente por el Estado. Esta asunción de nuevas competencias llevará asimismo aparejada un incremento de los ingresos que el Gobierno regional recibe de Madrid. Unas cifras que, señaló el consejero, todavía están por cerrar.

Ley de Movilidad Sostenible

Jorge García Montoro enmarcó este protocolo en el contexto de la nueva Ley de Movilidad Sostenible y de los recursos europeos previstos para impulsar el transporte público en ciudades de más de 50.000 habitantes, una oportunidad que el Gobierno regional quiere aprovechar para transformar la línea de FEVE en un medio de transporte sostenible, con mejores frecuencias y mayor uso social en toda la comarca.

Junto al protocolo del ferrocarril, García Montoro informó a los alcaldes de que el Consejo de Gobierno aprobó la licitación de la concesión RMU-4, que ordena el servicio de autobús interurbano en el área del Mar Menor y Cartagena. La concesión moviliza 16,3 millones de euros hasta 2035 e incorpora 16 autobuses de la nueva flota Movibus, vehículos cien por cien eléctricos que la Comunidad cederá a la empresa adjudicataria y que están valorados en 9,8 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos y autonómicos.