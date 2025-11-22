La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un convoy del FEVE circula junto a la carretera de La Unión. A. GIL / AGM

Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE

El documento será remitido al Ministerio de Transportes, que deberá dar su aprobación al ser quien pondrá los fondos para ejecutar la ampliación

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:51

La Consejería de Fomento y la recién constituida Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor dieron este viernes visto bueno conjunto al ... borrador que le harán llegar al Ministerio de Transportes para la ampliación de la línea del FEVE. Tanto el consejero Jorge García Montoro como los alcaldes de los municipios de la comarca mostraron su satisfacción por la aprobación inicial de este documento que ahora deberá recibir el visto bueno del Gobierno central, que será quien, a la postre, pondrá el dinero para ejecutar las obras que lleven el ferrocarril más allá de La Unión y Los Nietos. La intención es extender el servicio, por un lado, hacia Cabo de Palos y La Manga y, por otro, hacia los municipios de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar.

