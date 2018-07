Las visitas al faro costarán dinero El faro de Cabo de Palos, en lo alto del promontorio desde el que domina el entorno. / antonio gil / agm El Puerto planea adjudicar en agosto a una empresa la apertura del edificio de Cabo de Palos EDUARDO RIBELLES Cartagena Martes, 31 julio 2018, 01:58

El faro de Cabo de Palos abrirá al público a partir del mes de agosto, para que quienes estén interesados en conocerlo por dentro y disfrutar del paisaje costero a medio centenar de metros de altura puedan hacerlo. Pero tendrán que pagar por ello. La Autoridad Portuaria, titular de la propiedad en nombre de Puertos del Estado, dará una autorización temporal a una empresa para que se encargue de hacer ese servicio y le cobrará una cantidad que aún no ha sido estipulada. A su vez, esta sociedad podrá vender entradas a los visitantes, según confirmó una portavoz del Puerto.

Los vecinos del pueblo recelan de que las rutas turísticas se dejen en manos privadas y temen que sea el primer paso para una privatización

Este es el segundo intento en apenas 18 meses de aprovechar turísticamente un faro que tiene 150 años de historia. El primero, que no fructificó, suponía hacer una concesión para su uso como hotelito. Por ahora, solo se permitirá el paso de grupos reducidos, en horario de mañana. Si tiene éxito, la Autoridad Portuaria podría plantearse si conviene seguir con el procedimiento de la autorización o es conveniente recurrir a algún tipo de concesión. Hoy por hoy, lo importante es que la iniciativa se consolide sin interferir en las tareas de señalización que el faro tiene encomendadas. Por eso hay unas pocas zonas que seguirán vedadas al paso de los turistas, como la cúspide donde está la linterna.

El procedimiento utilizado evita que el encargo a una empresa pase por el consejo de administración

Nuevo reclamo turístico

Los empleados de la empresa que reciba la autorización mostrarán cómo funcionan la señales marítima que guían a los buques en ruta por el litoral mediterráneo, para que no tengan problemas en los escollos de las Islas Hormigas. También se pretende contribuir a completar la oferta turística costera con el disfrute del panorama desde este faro, que se ha convertido en un icono de la Región de Murcia.

El precio por entrar aún no ha sido fijado, pero periódicamente habrá un día de acceso gratuito

Al recurrir al procedimiento de autorización y no a la concesión, la decisión no tendrá que pasar por el consejo de administración del organismo portuario. Además, así queda delimitado que la empresa que la reciba no tendrá ningún derecho de uso del recinto para organizar nada; solo estará autorizada a mostrarlo.

Joaquín Segado. Presidente de la Autoridad Portuaria: «Se podrá visitar casi todo este edificio único» «Desde el Puerto hemos decidido abrir al público, para visitas turísticas, el faro de Cabo de Palos. Pensamos que puede convertirse en un referente para los visitantes y para los vecinos del entorno, que no conocen el interior de estas instalaciones tan emblemáticas», indicó el presidente de la Autoridad Portuaria. «Se podrá visitar prácticamente la totalidad del edificio. Estamos culminando los trámites administrativos para que, incluso antes de que acabe el verano, se puedan hacer las primeras visitas», añadió. Joaquín Segado subrayó que «por las características del edificio y por motivos de seguridad, los turistas tendrán que entrar en grupos reducidos y solo podrán participar personas en buenas condiciones físicas. Hay que tener en cuenta que para completar la visita hay que subir 350 peldaños por una escalera de caracol bastante estrecha». «Esto contribuirá también a que sea una visita inigualable y única en muchos kilómetros a la redonda», concluyó.

La publicación del pliego de condiciones para que se presenten empresas está muy avanzado, avanzaron ayer fuentes portuarias. El Puerto se encargará de hacer las obras de adecuación de las estancias que serán abiertas al público, para garantizar la seguridad del recorrido. El acceso de los visitantes a las inmediaciones del edificio será a pie como hasta ahora. Tampoco se permitirá el aparcamiento en las instalaciones portuarias.

Jornadas de puertas abiertas

Dentro de la autorización, el Puerto pretende incluir la organización de jornadas de puertas abiertas, que podrían tener carácter semanal o mensual. Todavía no está decidido. En esas sesiones la entrada será gratuita, pero también con un cupo reducido para no tener problemas de acceso, ni interferir con el funcionamiento del edificio como faro.

Gloria Moya. Plataforma Salvemos el Faro de Cabo de Palos: «Vigilaremos si es un paso hacia la privatización» «Ha sido una sorpresa enterarse de que el Puerto va a recurrir a una empresa privada para abrir el faro a las visitas. No nos parece bien. Creemos que podría encargárselo a un par de funcionarios», advirtió la portavoz de la Plataforma Salvemos el Faro de Cabo de Palos. «Teníamos que haberlo notado, porque en las últimas semanas hemos visto mucho movimiento por allí», añadió. «Estaremos vigilantes porque esto parece un pasito adelante en las intenciones de privatizar la gestión del faro, después del fracaso del año pasado. Le recordamos al PP que después de la aprobación de su proposición no de ley en el Congreso, tanto Ciudadanos como PSOE y Podemos registraron dos muy parecidas entre sí para impedirlo. Todavía no han sido debatidas, pero pueden ser reactivadas en cualquier momento para evitar nuevos intentos de privatización. El uso futuro del faro debe ser como centro de interpretación de la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. La Asamblea Regional ya lo aprobó, aunque el PP votó en contra», recordó Moya.

La noticia de la apertura al público llega un año después de la polémica que supuso el intento de cambiar el uso puramente técnico del faro por uno compartido con la utilización turística. Detrás estaba el interés de explotarlo como alojamiento por parte de una empresa privada con conexiones con antiguos altos cargos del PP.

Propuesta de Teodoro García

La iniciativa fue aprobada en el Congreso por medio de una proposición de ley registrada por el diputado Teodoro García, nuevo secretario general del PP. Cuando trascendió, generó una fuerte oposición ciudadana que desembocó en la formación de la Plataforma Salvemos el Faro de Cabo de Palos. PSOE, Ciudadanos y Podemos se unieron de inmediato en contra de la iniciativa del PP. También los fareros, que siguen teniendo sus viviendas allí, se mostraron en contra de ese proyecto que podía suponer que tuvieran que desalojarlas. En realidad ya no es necesaria la presencia física de esos profesionales en el edificio, puesto que el faro también es manejado automáticamente desde una sala de la Autoridad Portuaria en Cartagena.

En agosto de 2017 hubo manifestaciones en Cabo de Palos y la Autoridad Portuaria, que entonces presidía Antonio Sevilla, frenó todo el proceso. Ha sido su sucesor desde hace poco más de tres meses, Joaquín Segado, quien ha decidido llevar adelante esta nueva iniciativa relacionada con proporcionar una nueva utilidad al faro.

La portavoz de la plataforma ciudadana, Gloria Moya, recibió sorprendida la propuesta de recurrir de nuevo a la iniciativa privada, cuando a su juicio el Puerto puede hacer el encargo a un par de trabajadores propios para que se ocupen de abrir y cerrar las instalaciones y de ejercer como guías.

En la plataforma esperan con impaciencia a conocer el pliego de condiciones para ver hasta dónde llega el permiso de uso de las instalaciones. Este colectivo pretende que, si la automatización del funcionamiento del faro ha liberado espacio para otros usos, se instale en él un centro de interpretación de la reserva marina de Cabo de Palos. Así fue aprobado el año pasado en la Asamblea Regional, con la oposición del PP, y en el Pleno del Ayuntamiento.

A 81 metros sobre el mar

El edificio fue construido en 1864 sobre el promontorio más alto de Cabo de Palos. El arquitecto fue Leonardo Tejada y la obra corrió a cargo de Evaristo Churruca. El punto mas alto se encuentra a 81 metros sobre el nivel del mar y tiene una altura de 51.