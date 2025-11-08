La Virgen del Rosell recorre las calles del centro de Cartagena en la víspera de su día grande El trono con la imagen de la Patrona antiquísima de la ciudad fue llevado a hombros en su recorrido por los aledaños de Santa María de Gracia

La Virgen del Rosell, a punto de salir de la iglesia, acompañada por sus devotos.

C. R. Cartagena Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:58 Comenta Compartir

Las calles del centro de la ciudad se llenaron de devotos este viernes al paso de la procesión de la primitiva patrona de Cartagena, la Virgen del Rosell, con motivo de los actos litúrgicos que se han organizado en su honor esta semana.

El trono con la imagen de la Virgen morena fue llevado a hombros por las damas portapasos de la Virgen, así como por otros fieles procedentes de otras cofradías, entidades y colectivos, en su recorrido por los aledaños de la iglesia de Santa María de Gracia, de donde partió la comitiva pasadas las ocho de la tarde.

La talla es de madera policromada y que representa una Virgen sedente, con la tez morena y el Niño Jesús en su regazo, mientras él bendice con su mano derecha y porta el orbe con la izquierda. El estilo de esta imagen hace que los expertos estimen su procedencia entre los siglos XII y XIII. La procesión hizo una parada frente a la basílica de la Virgen de la Caridad para hacer una visita a la otra patrona de la ciudad, la popular.

Ampliar Numerosos fieles graban la salida de la imagen de la Virgen del Rosell de la iglesia de Santa María de Gracia portada a hombros. ANTONIO GIL / AGM

Durante la misa que precedió a la procesión, tuvo lugar también la consagración a la Virgen del Rosell, así como la bendición y entrega de escapularios a los portapasos.

Organizados por la Cofradía de la Virgen del Rosell y los Cuatro Santos a lo largo de este fin de semana se celebran una serie de actos en honor a la antiquísima patrona de Cartagena, que comenzaron el pasado jueves con la primera de las eucaristías que conforman el Solemne Triduo a la Virgen del Rosell.

Así, el jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de noviembre, se celebran tres misas que tendrán lugar en la Santa María de Gracia a las 19.30 horas. En el transcurso de la celebración del jueves, tuvo lugar la bendición e imposición de medallas a nuevos hermanos.

Los actos terminan hoy

Para este sábado está prevista la finalización de las celebraciones organizadas, con una eucaristía, la última del triduo, en la que tendrá lugar la renovación del voto perpetuo a los Cuatro Santos y la Virgen del Rosell a cargo de la Corporación del Ayuntamiento de Cartagena. Los actos se cerrarán con una ofrenda floral a Santa María.