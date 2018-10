La vida brota sobre los restos de Jenny Vista de la balsa para pluviales, al pie del vertedero, de la antigua cantera y el Mar Menor. / J. M. Rodríguez La empresa, investigada por un juzgado, sostiene que no participó en la limpieza de la terrera y que los estériles están bien fijados en la cantera Portmán Golf da por terminada la restauración ambiental del vertedero Los Blancos C. R. Lunes, 22 octubre 2018, 08:42

cartagena. Las vistas son espectaculares desde la antigua corta Los Blancos I: al norte, un plácido y plateado Mar Menor que se abre dejando a La Manga al este y, en el otro extremo, el antiguo monte de San Ginés, con sus eremitorios y la Cueva Victoria. Hacia el sur está la Sierra Minera con su gama de colores telúricos y el característico olor que desprende su tierra cuando aún está empapada por las primeras lluvias de octubre. En lo que hasta hace treinta años fue una de las últimas explotaciones mineras a cielo abierto de la empresa Peñarroya -que tenía en la cercana La Unión su base de operaciones-, reverdecen sobre un manto de rellenos recientes cientos de esquejes de especies aún imposibles de identificar en la distancia por su pequeño tamaño.

Con esas plantaciones arbóreas, arbustivas y herbáceas, donde predominan el pino, el ciprés de Cartagena y el esparto, la actual propietaria de los terrenos, Portmán Golf, da por finalizada la restauración ambiental del lugar donde permanecen enterrados mil millones de metros cúbicos de residuos mineros considerados tóxicos procedentes de la balsa Jenny, del cercano Llano del Beal. Un portavoz de la empresa concreta que se trata de 4.200 esquejes, que fueron plantados en mayo por apremio de la Administración regional, «aunque la temporada de plantación es ahora». Pero han resistido bien al verano porque necesitan poca agua y, aparentemente, están en terreno firme del vertedero que acoge los restos de la balsa que durante años amenazó con sepultar al vecino pueblo hasta su limpieza entre los años 2004 y 2005. La Comunidad pagó por ello 5,4 millones a la empresa pública Tragsa.

Multas de la Comunidad

Portmán Golf responde abriendo a 'La Verdad' Los Blancos I tras el anuncio de la Consejería de Medio Ambiente de la imposición de siete multas de hasta tres mil euros cada una, por el «incumplimiento» de las obligaciones de sellado y restauración ambiental del depósito. La empresa, que dice no tener constancia de tal número de sanciones, responde que ella ha cumplido todas sus obligaciones ambientales.

La Comunidad informó de que en agosto sus técnicos constataron la instalación de una balsa de recogida de aguas de lluvia, recibieron documentos sobre la reforestación y advirtieron la falta de un vallado o de una puerta de control. Medio Ambiente también exige garantías del control de acuíferos y la estabilidad de la terrera. Mientras eso llega, la Administración informa puntualmente al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, que investiga un presunto delito ambiental a raíz de una inspección del Seprona de la Guardia Civil, causa que creció al personarse como acusación particular Ecologistas en Acción. Desde entonces se han sucedido los informes de la Unidad Técnica de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Toxicología que concluyen que el vertedero no fue impermeabilizado correctamente y que los estériles estuvieron a la intemperie una década.

La empresa lo niega y recuerda que el proyecto de traslado de la balsa Jenny al vertedero de Los Blancos fue encargado por la Comunidad y ejecutado exclusivamente por Tragsa. «En ningún momento intervino Portmán Golf en las labores de traslado, ni con personal ni con maquinaria». Su única participación en el proyecto, asegura, fue ceder a la Comunidad la propiedad de las 8 hectáreas de terreno del Llano del Beal donde estaba la balsa Jenny y acoger los restos mineros en el vertedero Los Blancos, para lo que tuvo que convertirse en gestor autorizado. Solo el jefe de obra de Tragsa podrá confirmar que todo lo extraído de la balsa se depositó en el vertedero durante las dos fases que duró la obra, agregó la empresa. Niega también que haya restos de esa terrera en otra cantera de su propiedad, la Emilia, en el límite de los municipios de Cartagena y La Unión.

Los técnicos de la compañía que tiene como socios principales a los conocidos empresarios Alfonso García y Mariano Roca sostienen que el tratamiento de los residuos fue el correcto. «Si no se hubiese compactado, el resultado sería una sucesión de montones, uno por cada descarga de camión, y, por supuesto, no existiría posibilidad de meter nada más que la primera descarga porque no hubiera podido entrar ningún vehículo. Solo el peso de los camiones y de la maquinaría para extender las descargas ya realizan la labor de compactación». Sobre cientos de toneladas de ganga minera hay, según añaden, capas de zahorra, láguena -el impermeabilizante natural utilizado durante décadas en la comarca-, filitas y tierra vegetal, con un grosor de metro y medio. A priori, eso garantiza el confinamiento de los metales y residuos tóxicos que llegaron del Llano del Beal.

Orientado hacia la corta

«Cuando se realizó el sellado y restauración se hizo un ensayo Proctor, que certifica el grado de compactación, y los resultados fueron de 99 %-100 %, muy superiores a lo indicado en la declaración de impacto ambiental, que pedía 95%», añadieron desde la empresa.

Extrañados por las conclusiones de los técnicos de la Comunidad y los temores de algunos vecinos del Llano, los técnicos de Portmán Golf descartan un posible deslizamiento futuro de tierras hacia el pueblo pues su inclinación está en dirección contraria. Sobre el terreno se aprecia que los rellenos cubren una ladera que mira al Mar Menor y que, en caso de deslizamiento, anegarían la antigua cantera Los Blancos I, convertida ahora en una especie de lago por el agua del nivel freático. «No es aprovechable -dicen de ese líquido-y es la mayor evidencia, por el nivel que tiene, de que no llega al acuífero del Mar Menor. Está demostrado que hay una impermeabilización natural», aseguran los técnicos de la compañía.

Portmán Golf lleva tiempo preparando su defensa judicial. Hace ahora un año que la Fiscalía General remitió al Instrucción 4 de Cartagena un informe poniendo de relieve los altos riesgos que se derivaron, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente en aquella limpieza de tierras. Las indagaciones siguen avanzando.