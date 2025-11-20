La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un buceador pasa junto a una de las barracas construidas en la Algameca Chica, en una imagen de archivo. J. M. Rodríguez / AGM

Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica

La Audiencia desestima el recurso de la Abogacía del Estado al considerar el tribunal que no se puede concluir que sean terrenos de Defensa

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado un recurso interpuesto por el Ministerio de Defensa, representado por la Abogacía del Estado, ... contra una sentencia que absolvía a un vecino de la Algameca Chica que estaba acusado de un supuesto delito contra la ordenación del territorio. La resolución, emitida el pasado junio por el Juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena, también eximía al acusado del pago de las costas judiciales.

