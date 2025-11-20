Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia ha rechazado un recurso interpuesto por el Ministerio de Defensa, representado por la Abogacía del Estado, ... contra una sentencia que absolvía a un vecino de la Algameca Chica que estaba acusado de un supuesto delito contra la ordenación del territorio. La resolución, emitida el pasado junio por el Juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena, también eximía al acusado del pago de las costas judiciales.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el citado tribunal declaró probado que, entre 2018 y 2021, este vecino realizó obras consistentes en cinco terrazas, instalación de placas solares, dos habitaciones de unos 8 metros cuadrados cada una, roturación de monte con otras dos terrazas (una con pérgola) y jardineras ornamentales. Todo ello, señalan, «si la pertinente licencia y sin que las obras sean autorizables ni legalizables».

LA CLAVE 2022 fue el año en el que se pidieron dos informes distintos para averiguar si el suelo sobre el que se construyó era demanial y propiedad de Defensa, pero los dos documentos apuntaron a conclusiones contrapuestas que llevaron al acusado a ser absuelto

Al recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial se adhirió tanto la Fiscalía como la Comunidad Autónoma. Todos ellos alegaban indefensión porque señalaban que la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 eludió pronunciarse sobre el objeto sobre el que se sustenta la acusación y que dio origen a la causa, que es la naturaleza del suelo sobre el que se realizaron las obras no legalizables. El quid de la cuestión por el que el vecino fue absuelto fue, de hecho, las dudas que se suscitaron en el curso del procedimiento sobre la titularidad y uso de los terrenos sobre los que construyó.

Según recogía la jueza en su sentencia impugnada ante la Audiencia Provincial, para condenar por un delito contra la ordenación del territorio era preciso, según la ley, que las construcciones hubieran sido realizadas en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural. Según las acusaciones, en este caso la construcción había sido realizada en un bien demanial, perteneciente al Ministerio de Defensa, dentro de los límites de la Estación Naval de la Algameca.

«Carácter contencioso»

La jueza pidió a las acusaciones que probarán la titularidad de Defensa sobre dichos suelos. Un informe de 2022 rubricó que la vivienda estaba ubicada en propiedad demanial de Defensa y, particularmente en dicha estación naval. Sin embargo, otro informe posterior del mismo año y realizado por el ayudante mayor de la Estación Naval contestaba tras el oficio remitido por el juzgado que «dichas construcciones no están dentro de los límites de la Estación Naval de la Algameca».

En la contradictoria conclusión de ambos informes se amparó la jueza para explicar que no era competencia suya determinar si el terreno sobre el que se ubica la vivienda construida irregularmente formaba parte del patrimonio del Ministerio, ya que eso es una cuestión, consideró, «de evidente carácter contencioso-administrativo». Además, señalaba que en cualquier caso la sentencia no puede dar por probada una acusación que, efectivamente, no se constata como cierta e indubitable, no dejándole otra salida que conceder la absolución para el acusado.

La Audiencia Provincial, tras lectura y análisis de esta sentencia, dictaminó por su parte que no apreció vicio procesal alguno y, por tanto, avaló la actuación de la jueza negando, como defendían las acusaciones, que se les había producido una indefensión. «No existen contradicciones internas ni falta de claridad en los hechos probados relatados en la sentencia objeto de recurso», remacha en su exposición Audiencia Provincial.

En el mismo sentido y yendo a lo formal, desestima el recurso porque, en los hechos probados, no se ha omitido a su juicio ninguna omisión que origine una incomprensión de la sentencia. Asimismo, consideran que la jueza no tiene obligación de transcribir en la sentencia la totalidad de los hechos aducidos por las partes».

Una decisión que sienta un precedente en mitad de los litigios

La resolución de la Audiencia Provincial, ante la que no cabe recurso, ha supuesto un halo de esperanza para los vecinos de este rincón del municipio que encadenan varios años de litigios judiciales para intentar legalizar su situación. El presidente de la Asociación de Vecinos, José Manuel de Haro, informó este miércoles a preguntas de este periódico que «llevamos dos casos con acuerdo con el fiscal de demoler todo lo nuevo y este caso que fue absuelto por lo penal. Ya no tenemos constancia de recurso o juicio por lo civil».

Sea como sea, esta sentencia ya figura en la jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial y podría tener implicaciones para los futuros procedimientos que se abran en tanto que ya, según una jueza en una sentencia firme, no está probado que los terrenos de Algameca Chica sean demaniales y del Ministerio de Defensa.

Los vecinos hasta el momento han venido defendiendo ante las diferentes autoridades que sus viviendas, lejos de ser chavolas, conforman un conjunto con un valor etnográfico y cultural único. Además, defienden que el poblamiento de este rincón del litoral cartagenero data de muchos siglos atrás y no es un asentamiento de reciente.

Cuestiones interpretables que omiten, no obstante, que algunas de esas viviendas presentan deficiencias que no las hacen totalmente seguras. También que están asentados en la desembocadura de una rambla, donde existe riesgo de grandes avenidas de agua y pueden entrar en conflicto con dominio público de Costas y de la CHS.