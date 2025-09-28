La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mariluz López, Pablo Mula y Laura Cifredo. FOTOS: ANTONIO GIL / AGM
Pasarela de domingo

Las viandas de Emilia Paula

Ángela de la Llana

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:09

Termina el circo y Emilia Paula se dirige al campamento para ser obsequiada con viandas y manjares de lo más diversos. Es el día grande ... de los Romanos y los miembros de las legiones quieren agasajar a la esposa del general Publio Cornelio Escipión, que llegó «emocionada» al campamento para, recostada en su palanquín, recorrer la calle romana y recibir el cariño de sus paisanos. El pasado miércoles fue sin duda una noche especial para los miembros de las legiones romanas. Se había celebrado brillantemente el Circo, la actividad más importante para ellos enmarcada dentro de las fiestas de Carthagineses y Romanos, que este año celebra su XXXVI edición. Los Romanos estaban pletóricos y se dispusieron a acabar la fiesta en el campamento.

