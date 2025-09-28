Las viandas de Emilia Paula

Termina el circo y Emilia Paula se dirige al campamento para ser obsequiada con viandas y manjares de lo más diversos. Es el día grande ... de los Romanos y los miembros de las legiones quieren agasajar a la esposa del general Publio Cornelio Escipión, que llegó «emocionada» al campamento para, recostada en su palanquín, recorrer la calle romana y recibir el cariño de sus paisanos. El pasado miércoles fue sin duda una noche especial para los miembros de las legiones romanas. Se había celebrado brillantemente el Circo, la actividad más importante para ellos enmarcada dentro de las fiestas de Carthagineses y Romanos, que este año celebra su XXXVI edición. Los Romanos estaban pletóricos y se dispusieron a acabar la fiesta en el campamento.

El Feriae Latino era una fiesta anual en honor del dios Júpiter que duraba tres días, y la fecha para realizarla se fijaba anualmente por cónsules entrantes, durante la reunión que el Senado de Roma convocaba en el templo de Júpiter Óptimo Máximo. En el desarrollo de las fiestas, Cartagena organiza esta actividad en honor de Emilia Paula.

La ceremonia El Feriae Latino se inició poco antes de las 12 de la noche en la entrada de la calle Romana. Un cortejo de Bona Dea, su séquito, precedía a la protagonista de la noche, que iba en un palanquín guiado por esclavos. Detrás, le acompañaba Escipión. No faltaron un cortafuegos y los habituales malabaristas.

Muy emocionada se mostraba la joven Isabel Solano, la flamante Emilia Paula que vivió la experiencia «con toda la intensidad posible porque este es mi primer y último año. Se trata de un momento muy emotivo y especial».

Acompañado el cortejo se encontraba el presidente de la federación, Eduardo Conesa, el vicepresidente, Julio Guillamón, y el presidente del Senado Romano, Javier Isbert. Conesa, que se estrena esta edición en el cargo, dijo que «el Feriae Latino tiene como finalidad revivir y poner en valor la historia».

Poco antes de la llegada de Emilia Paula las legiones romanas preparaban las viandas «con ilusión por un día de fiesta que resulta muy entrañable». Jóvenes como Ignacio Aguilera, Nacho Catalá, Luis Quilis, Mariluz López, Pablo Mula y Laura Cifredo, de 'Magistrados de Roma', comentaban que habían preparado unas migas para agasajar a los protagonistas.

Muy animados los miembros de los 'Pueblos de Masalias', griegos aliados de Roma. «Estamos preparando un aperitivo para agasajar también a las personas que vienen a visitarnos. Es una noche muy divertida», explicaban Andrea Álamo, Lola González, José Francisco Álamo, Guadalupe Sánchez, José María González y Manuel López Checa. En 'Infantería Auxiliar Hispana' no faltaron, como ya es habitual, los tradicionales huevos de toro. Fernando Gil y Pedro de Jódar preparaban con esmero las viandas. Mientras, los 'Adoradores de Venus y Dioses del Olimpo' ofrecían pan con sobrasada y queso con miel. Tere Martínez, Ginés Gallego, Rosa Baldajo y Mercedes Olivares aguardaban la llegada de Emilia Paula. Con ellos se encontraba Manuela García, una mujer de 92 años que no se pierde ningún año las fiestas.

La cantera de Carthagineses y Romanos no deja de crecer, como así lo contaban Judith Cátedra, Paula Torres y Mari Navarro, unas jóvenes acompañadas por Martina Martínez, de 7 años, que dijo disfrutar mucho de las fiestas.

No faltaron a la cita festeros como Borja Ardil y Toñi Moreno, el presidente de 'Escipión', el empresario José Luis Reverte, Josué Esteban y Bautista Mendoza. Entre el público asistente al evento se encontraban Verónica García, Erika Beses, Virginia Cobeño, Isabel María Avilés y Daniel Porto, algunos de ellos llegados de fuera para conocer unas fiestas que calificaron de «extraordinarias».

Miguel Ángel Villar y Loli Hernández, de las 'Fuerzas de Choque Extraordinarii', se acercaron a Emilia Paula a ofrecerle los ricos dulces que elaboraron. Fue sin duda una noche de lo más distendida y divertida para muchos visitantes, algunos de ellos extranjeros.

El Feriae Latino es una tradición festera que se ha convertido en una jornada de convivencia donde todo el mundo tiene cabida.