Clientes y placeros en los puestos de frutas y verduras, en uno de los pasillos donde hay más negocios cerrados que en funcionamiento. Antonio Gil/ AGM

Los vendedores del mercado Santa Florentina de Cartagena critican la demora en la adjudicación de puestos

Las nuevas vacantes obligaron a posponer la concesión de hasta dieciséis de estos locales comerciales, que estaba prevista para julio

Eva Cavas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:12

Los comerciantes del mercado Santa Florentina están hartos de los continuos retrasos que impiden la concesión de puestos para abrir allí nuevos negocios. Consultados ... por LA VERDAD, lanzan un SOS al Ayuntamiento, al que exigen que revierta la situación para que la plaza de abastos no continúe ahondando en la dinámica de estos últimos ejercicios, en los que se están sucediendo los cierres y los pasillos quedan prácticamente vacíos y desangelados.

